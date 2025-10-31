"
Suspendieron las clases en Jáchal, Iglesia y Calingasta

El Ministerio de Educación suspendió las clases para este viernes 31 de octubre en Jáchal, Iglesia y Calingasta. Alcanza a los turnos vespertino y nocturno.

Ante el alerta meteorológica por vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar este viernes 31 de octubre en los departamentos Jáchal, Iglesia y Calingasta.

La suspensión alcanza a los turnos vespertino y nocturno y a todos los niveles y modalidades de los departamentos mencionados. También, a los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedras que estuvieran programados en estos turnos.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).

La evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará por este medio.

