Suspendieron las clases en Jáchal, Iglesia y Calingasta

La suspensión alcanza a los turnos vespertino y nocturno y a todos los niveles y modalidades de los departamentos mencionados. También, a los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedras que estuvieran programados en estos turnos.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).