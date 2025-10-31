Ante el alerta meteorológica por vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar este viernes 31 de octubre en los departamentos Jáchal, Iglesia y Calingasta.
Suspendieron las clases en Jáchal, Iglesia y Calingasta
