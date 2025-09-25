Un informe de Argentinos por la Educación reveló que en San Juan apenas 6 de cada 100 estudiantes que iniciaron la primaria en 2013 lograron llegar al final de la secundaria en 2024 en tiempo y forma, es decir, sin repetir ni abandonar y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática.
Solo 6 de cada 100 estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma
El índice provincial está por debajo del promedio nacional (10%) y refleja graves dificultades en los aprendizajes de Lengua y Matemática.