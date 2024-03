San Juan vendió productos a Brasil por 75 millones de dólares

En esta oportunidad, el informe abordó el comportamiento general del principal socio comercial del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, la República Federativa del Brasil. A lo largo del 2023 las importaciones desde este país crecieron un 9,3% anual, alcanzando U$S 16.777 millones CIF, mientras que las exportaciones fueron de U$S 11.989 millones FOB, lo que representa una caída del 8,5% y resulta en un déficit comercial acumulado de U$S 4.788 millones. Esto es un 113,3% mayor al de 2022.

1- Descripción general del destino:

Se trata del país más grande de América Latina, con una superficie estimada en más de 8,5 millones de km². Brasil es el quinto país más grande del mundo en área total (equivalente a 47 % del territorio sudamericano).