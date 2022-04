San Juan: todas las semanas se reciben reportes de casos de "pornografía infantil"

En este marco, sanjuan8.com se comunicó con Raúl Iglesias, fiscal de la UFI de ANIVI, y dijo que todas las semanas se reciben reportes de casos por pornografía infantil. Algunas de esas causas que ingresan corresponden a casos de tiempo atrás, o actuales y otras que terminan siendo derivados a otras provincias.

Lo importante, es que todos los reportes reciben tratamiento judicial y son investigados, dijo el fiscal de ANIVI.

En cuanto a los reportes que reciben semanalmente, añadió que hay un convenio de investigación a nivel nacional de cooperación entre las provincias. “Desbaratar un hecho así significa realizar un trabajo de hormiga, ya que se investigan situaciones informáticas que contienen videos e imágenes explícitas”, agregó Raúl Iglesias.

“Hay que ver esos videos que son duros y se investiga minuciosamente que no haya producción local de pornografía infantil que sería un problema mucho más grave”, aclaró el fiscal de ANIVI.

Respecto al contenido que tienen que procesar se encuentran con imágenes sexuales en los cuales se observa a niños y niñas siendo abusados por un adulto. “Son videos fuertes y se tienen que observar, ya que se investigan edades, lugares, audios, etc”, enfatizó.

Por otra parte, explicó que no hay perfiles determinados de las personas que son investigadas, pero aclaró que en su mayoría suelen tener sospechosos de sexo masculino. Aunque dijo que han investigados a mujeres e incluso adolescentes menores de edad que en algunos casos usan el teléfono de sus padres.

La explotación sexual infantil es una gravísima violación a los derechos fundamentales y la pornografía infantil es una de sus manifestaciones, ya que la constituyen imágenes de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.

En Argentina específicamente es delito financiar, ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir por cualquier medio imágenes de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales explícitas o representando sus genitales con fines sexuales. La tenencia de este material para su comercialización también es delito.

También es delito la organización de espectáculos sexuales en los que participen niños, niñas o adolescentes o bien facilitar el acceso de niños, niñas y adolescentes a espectáculos sexuales y/o a material pornográfico.

La Argentina, entre los países con más tráfico de imágenes de abuso sexual en la infancia

Las cifras son contundentes. Durante la cuarentena, la circulación de material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Internet creció de forma exponencial. Entre octubre de 2019 y septiembre 2020, el aumento de estas fotos y videos fue de un 522% en comparación con el período anterior, de acuerdo a las denuncias realizadas a la Línea 137 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Al contrario de lo que comúnmente se cree, las fotos y videos de chicas y chicos víctimas de abuso no circulan únicamente en la “internet profunda” o en los círculos que frecuentan los pedófilos, sino que es posible cruzarse con este contenido en las redes sociales o WhatsApp. En ese contexto, la organización Red por la Infancia y Facebook lanzaron la campaña “Denuncialo, no lo compartas”, que busca generar conciencia sobre la importancia de denunciar y no difundir contenido que pueda revictimizar a las niñas, niños y adolescentes