El estadio Norberto “Tito” Tomaghello vivió una tarde histórica y electrizante. Por la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura, Defensa y Justicia venció 2-1 a Boca Juniors en un encuentro que tuvo emoción, polémicas y un marco de público que no se veía en el conurbano bonaerense desde hacía casi una década: la parcialidad visitante.
Defensa y Justicia sorprendió a Boca con una victoria sobre el final
El Xeneize volvió a caer en el campeonato, desperdició otra chance y se fue de Florencio Varela con las manos vacías.