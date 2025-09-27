Defensa y Justicia sorprendió a Boca con una victoria sobre el final

Embed ESTE SÍ... ¡PRIMER GOL DE LEANDRO PAREDES EN SU REGRESO A BOCA! pic.twitter.com/1ciojLtvgJ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

La respuesta del Xeneize fue inmediata. Apenas cuatro minutos después, Leandro Paredes —en su primer festejo desde el regreso al club— igualó de penal tras una dura falta a Ander Herrera. Pero cuando el empate parecía sellado, otra desconcentración le costó caro a Boca: en el minuto 49, un centro al área chica encontró nuevamente a Osorio, que de cabeza selló el 2-1 definitivo.

Embed ¡Noche soñada para Osorio! Doblete para el 7 del Halcón que apareció libre en el segundo palo.pic.twitter.com/LRx5blB0Dh — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 27, 2025

El equipo de Miguel Ángel Russo, que no estuvo en el banco por recomendación médica y fue reemplazado por Claudio Úbeda, quedó sexto en su zona con 14 puntos, a tres del líder Unión de Santa Fe, y cayó al cuarto puesto en la tabla anual, fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Embed Penal para Boca en Florencio Varela y Ander Herrera, en su regreso, asustó a todos... pic.twitter.com/tv7lHTIJMW — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2025

La próxima fecha será clave: recibirá a Newell’s Old Boys el domingo a las 19 en la Bombonera.

Defensa, dirigido por Mariano Soso, escaló al tercer lugar con 15 unidades y visitará a Tigre el próximo viernes.