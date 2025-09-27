"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Boca

Defensa y Justicia sorprendió a Boca con una victoria sobre el final

El Xeneize volvió a caer en el campeonato, desperdició otra chance y se fue de Florencio Varela con las manos vacías.

El estadio Norberto “Tito” Tomaghello vivió una tarde histórica y electrizante. Por la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura, Defensa y Justicia venció 2-1 a Boca Juniors en un encuentro que tuvo emoción, polémicas y un marco de público que no se veía en el conurbano bonaerense desde hacía casi una década: la parcialidad visitante.

Casi nueve años pasaron para que el Xeneize volviera a contar con su gente en un partido de visitante en el Gran Buenos Aires. Desde temprano, hinchas de ambos equipos coparon las inmediaciones del estadio, recordando los viejos tiempos en los que Boca se hacía sentir en cualquier cancha. El último antecedente similar había sido en 2017, ante Banfield, en un ensayo que no terminó bien y que dejó varios lesionados por aglomeraciones.

En lo futbolístico, el partido fue parejo y trabado hasta los últimos diez minutos. Agustín Marchesín sostuvo a Boca con dos atajadas clave y un travesaño evitó el gol del Halcón, que dominaba cada vez más. A los 40 del complemento, llegó el primer golpe: Marchesín cometió penal sobre Abiel Osorio y, tras la revisión del VAR, el propio delantero lo cambió por gol.

Te puede interesar...

Embed

La respuesta del Xeneize fue inmediata. Apenas cuatro minutos después, Leandro Paredes —en su primer festejo desde el regreso al club— igualó de penal tras una dura falta a Ander Herrera. Pero cuando el empate parecía sellado, otra desconcentración le costó caro a Boca: en el minuto 49, un centro al área chica encontró nuevamente a Osorio, que de cabeza selló el 2-1 definitivo.

Embed

El equipo de Miguel Ángel Russo, que no estuvo en el banco por recomendación médica y fue reemplazado por Claudio Úbeda, quedó sexto en su zona con 14 puntos, a tres del líder Unión de Santa Fe, y cayó al cuarto puesto en la tabla anual, fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Embed

La próxima fecha será clave: recibirá a Newell’s Old Boys el domingo a las 19 en la Bombonera.

Defensa, dirigido por Mariano Soso, escaló al tercer lugar con 15 unidades y visitará a Tigre el próximo viernes.

Embed

Temas

Te puede interesar