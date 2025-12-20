San Juan: jornada calurosa y posibles chaparrones hacia la noche

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado San Juan registra una jornada de intenso calor. La temperatura máxima alcanzará los 36°C, mientras que la mínima fue de 19°C en las primeras horas del día.

Durante gran parte de la jornada, el cielo se mantiene despejado, acompañado por una brisa leve proveniente del sector sureste, lo que aporta un leve alivio frente a las altas temperaturas.