San Juan: jornada calurosa y posibles chaparrones hacia la noche
La temperatura máxima alcanzará los 36°C, mientras que la mínima fue de 19°C en las primeras horas del día.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado San Juan registra una jornada de intenso calor. La temperatura máxima alcanzará los 36°C, mientras que la mínima fue de 19°C en las primeras horas del día.
Durante gran parte de la jornada, el cielo se mantiene despejado, acompañado por una brisa leve proveniente del sector sureste, lo que aporta un leve alivio frente a las altas temperaturas.
Sin embargo, hacia la tarde-noche se espera un cambio en las condiciones del tiempo. El pronóstico anticipa la probabilidad de chaparrones aislados en distintos puntos de la provincia, sin descartar mejoras temporarias.
En cuanto al pronóstico extendido, el SMN prevé un domingo inestable, con tormentas y chaparrones a lo largo del día. La temperatura máxima para esa jornada descendería levemente y se ubicaría en torno a los 33°C.