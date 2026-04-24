San Juan impulsa su producción editorial en bibliotecas del mundo

Entre los títulos destacados se encuentran “Huaco, su gente y Buenaventura Luna” de Guillermo Andrada, “Toñito: Un pacto de hermandad nacido a la sombra de la guerra por Malvinas” de Juan Antonio Díaz, “Club Sportivo Rivadavia: cien años de historias” de Germán Rodríguez, “Sarmiento: consultor político” de Federica Mariconda y “Capilla San Isidro Labrador: La Puntilla” de Miriam Fonseca.

En términos de alcance, las gestiones realizadas permitieron que 31 títulos (56 ejemplares) tengan como destino la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, mientras que 45 títulos (56 ejemplares) serán incorporados a universidades de Estados Unidos a través de la Librería García Cambeiro. Asimismo, otros 32 títulos (64 ejemplares), gestionados mediante El Rincón del Anticuario, llegarán a bibliotecas de Alemania y Estados Unidos.

Estos resultados reflejan el trabajo sostenido del Gobierno de San Juan en la generación de oportunidades para los autores sanjuaninos promoviendo su proyección más allá de las fronteras provinciales y nacionales.

La participación en este tipo de eventos estratégicos no solo fortalece la industria editorial local, sino que también posiciona a San Juan como un territorio de producción cultural activa, diversa y de calidad. De esta manera, la provincia reafirma su compromiso con el desarrollo y la internacionalización de sus expresiones culturales, entendiendo al libro como una herramienta fundamental para la construcción de identidad, memoria y diálogo con el mundo.