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San Juan impulsa su producción editorial en bibliotecas del mundo

Durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, títulos de autores provinciales fueron seleccionados por libreros extranjeros para integrar bibliotecas en Europa y Norteamérica.

En el marco del Día Internacional del Libro, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura, celebró esta fecha impulsando acciones concretas para la promoción y difusión de la literatura local en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026. Uno de los encuentros editoriales más importantes del mundo hispanohablante.

Durante las jornadas profesionales de la 50° edición, la delegación sanjuanina logró concretar la venta de títulos de autores locales, que pasarán a integrar bibliotecas de Estados Unidos y Alemania. Fortaleciendo así la presencia de la producción literaria provincial en el ámbito internacional.

Las obras, provenientes de distintos departamentos de San Juan y representativas de una amplia diversidad temática, fueron seleccionadas por libreros y bibliotecarios extranjeros con el objetivo de enriquecer el acervo bibliográfico en lengua española en sus países.

Entre los títulos destacados se encuentran “Huaco, su gente y Buenaventura Luna” de Guillermo Andrada, “Toñito: Un pacto de hermandad nacido a la sombra de la guerra por Malvinas” de Juan Antonio Díaz, “Club Sportivo Rivadavia: cien años de historias” de Germán Rodríguez, “Sarmiento: consultor político” de Federica Mariconda y “Capilla San Isidro Labrador: La Puntilla” de Miriam Fonseca.

En términos de alcance, las gestiones realizadas permitieron que 31 títulos (56 ejemplares) tengan como destino la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, mientras que 45 títulos (56 ejemplares) serán incorporados a universidades de Estados Unidos a través de la Librería García Cambeiro. Asimismo, otros 32 títulos (64 ejemplares), gestionados mediante El Rincón del Anticuario, llegarán a bibliotecas de Alemania y Estados Unidos.

Estos resultados reflejan el trabajo sostenido del Gobierno de San Juan en la generación de oportunidades para los autores sanjuaninos promoviendo su proyección más allá de las fronteras provinciales y nacionales.

La participación en este tipo de eventos estratégicos no solo fortalece la industria editorial local, sino que también posiciona a San Juan como un territorio de producción cultural activa, diversa y de calidad. De esta manera, la provincia reafirma su compromiso con el desarrollo y la internacionalización de sus expresiones culturales, entendiendo al libro como una herramienta fundamental para la construcción de identidad, memoria y diálogo con el mundo.

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