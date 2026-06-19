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San Juan, en el pirmer lugar de destinos para mirar las estrellas

El diario El Cronista, realizó un top 3 de los lugares más impactantes para observar el cielo nocturno y El Leoncito ocupa el primer puesto.

San Juan recibió un nuevo reconocimiento a nivel nacional luego de que el diario El Cronista destacara, a través de una publicación en sus redes sociales, a El Leoncito como uno de los lugares más impactantes de Argentina para observar el cielo nocturno y disfrutar de las estrellas en condiciones excepcionales.

La publicación señala que existen rincones del país donde el firmamento alcanza una claridad extraordinaria y permite contemplar el universo como en pocos lugares del mundo. Entre ellos menciona en primera lugar a El Leoncito, en San Juan, ubica segundo a las Salinas Grandes, en Jujuy, y Campo de Piedra Pómez, en Catamarca, en tercer lugar.

Embed - El Cronista on Instagram: "Hay rincones de Argentina donde el cielo nocturno alcanza una claridad excepcional y deja ver las estrellas como en pocos lugares del mundo. Tres de los más impactantes son: El Leoncito, en San Juan, con condiciones ideales y observatorios astronómicos; Salinas Grandes, en Jujuy, con una ausencia total de contaminación lumínica; y Campo de Piedra Pómez, en Catamarca, un paraíso para fotógrafos de todo el mundo. ¿Los conocías? Te leemos en comentarios."
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El reconocimiento se suma al posicionamiento que San Juan logró construir durante los últimos años como referente nacional del astroturismo. Declarada Capital Nacional del Turismo Astronómico, la provincia cuenta con más de 300 días de cielo despejado al año, un factor clave que favorece tanto la investigación científica como las experiencias turísticas vinculadas a la observación del cosmos.

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A ello se suman otras condiciones privilegiadas como la baja humedad ambiental, la escasa nubosidad, la altitud y la reducida contaminación lumínica, características que permiten disfrutar de algunos de los cielos más limpios y transparentes del continente.

Otro de los aspectos destacados es la presencia de los dos observatorios astronómicos más importantes de Argentina, ubicados en el departamento Calingasta. El Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) y la Estación de Altura Carlos U. Cesco constituyen referentes de la investigación científica y, al mismo tiempo, se han convertido en atractivos turísticos que convocan visitantes durante todo el año.

En este contexto, San Juan fortaleció su oferta de astroturismo mediante propuestas desarrolladas en distintos puntos de la provincia. Las observaciones guiadas en El Leoncito, las visitas a los observatorios, las experiencias en la Pampa del Leoncito y las jornadas especiales de divulgación científica forman parte de una agenda que atrae a turistas, estudiantes y aficionados a la astronomía.

A través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el Gobierno de San Juan continúa impulsando iniciativas destinadas a poner en valor este patrimonio único. El desarrollo del turismo astronómico no solo amplía la oferta turística provincial, sino que también genera oportunidades para las comunidades locales y fortalece el posicionamiento de San Juan como un destino de referencia para la observación del cielo.

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