San Juan, en el pirmer lugar de destinos para mirar las estrellas

A ello se suman otras condiciones privilegiadas como la baja humedad ambiental, la escasa nubosidad, la altitud y la reducida contaminación lumínica, características que permiten disfrutar de algunos de los cielos más limpios y transparentes del continente.

Otro de los aspectos destacados es la presencia de los dos observatorios astronómicos más importantes de Argentina, ubicados en el departamento Calingasta. El Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) y la Estación de Altura Carlos U. Cesco constituyen referentes de la investigación científica y, al mismo tiempo, se han convertido en atractivos turísticos que convocan visitantes durante todo el año.

En este contexto, San Juan fortaleció su oferta de astroturismo mediante propuestas desarrolladas en distintos puntos de la provincia. Las observaciones guiadas en El Leoncito, las visitas a los observatorios, las experiencias en la Pampa del Leoncito y las jornadas especiales de divulgación científica forman parte de una agenda que atrae a turistas, estudiantes y aficionados a la astronomía.

A través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el Gobierno de San Juan continúa impulsando iniciativas destinadas a poner en valor este patrimonio único. El desarrollo del turismo astronómico no solo amplía la oferta turística provincial, sino que también genera oportunidades para las comunidades locales y fortalece el posicionamiento de San Juan como un destino de referencia para la observación del cielo.