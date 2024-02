Salió a bailar y descubrió que fue abusada por un video en redes sociales

Según los detalles proporcionados por la fiscal Daniela Pringles, del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), la víctima salió a disfrutar de una noche de diversión junto a su novio y dos amigos de él. Sin embargo, lo que comenzó como una salida a un boliche terminó en una experiencia traumática.

Se presume que la mujer no pudo dar su consentimiento y por eso Nievas está detenido. Se trabaja desde ese lado. El hecho no se puede negar por las imágenes del video