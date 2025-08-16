Este sábado se presenta una jornada a pleno sol, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima que alcanzará los 19°C, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El día estará acompañado por una leve brisa proveniente del sector sur que se mantendrá durante gran parte de la jornada.
Sábado soleado con una máxima de 19 grados en San Juan
