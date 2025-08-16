Sábado soleado con una máxima de 19 grados en San Juan

"
El día estará acompañado por una leve brisa proveniente del sector sur que se mantendrá durante gran parte de la jornada.

Este sábado se presenta una jornada a pleno sol, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima que alcanzará los 19°C, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El día estará acompañado por una leve brisa proveniente del sector sur que se mantendrá durante gran parte de la jornada.

En tanto, el pronóstico extendido señala que para este domingo, en el marco de la celebración por el Día del Niño, el tiempo se presentará con condiciones similares, con una máxima estimada nuevamente en 19°C, lo que permitirá disfrutar al aire libre de las distintas actividades previstas.

