Ruta 40 Norte: seis empresas compiten por la obra de repavimentación

Una intervención integral para la Ruta 40

La obra comprende aproximadamente 28 kilómetros entre Tucunuco y San Roque y constituye la primera de las cuatro secciones previstas para la recuperación de la Ruta Nacional 40 Norte. El sector presenta un importante grado de deterioro, asociado al agotamiento de la vida útil del pavimento y a la necesidad de realizar intervenciones sobre distintos componentes de la ruta.

El proyecto contempla recuperar y ensanchar la calzada existente, que actualmente tiene un ancho promedio de 6,30 metros y alcanzará los 7,30 metros una vez finalizados los trabajos. Se mantendrán dos carriles de circulación, uno por sentido, y se construirán banquinas de tres metros a cada lado, con un metro pavimentado y dos metros de material granular.

Los trabajos incluirán pavimentación y repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores deteriorados y ejecución de un nuevo paquete estructural en las zonas correspondientes a la ampliación de la calzada. También se intervendrán alcantarillas y sifones, se realizarán alteos donde resulte necesario y se incorporarán mejoras en el sistema de drenaje.

La intervención se completará con sistemas de contención lateral, demarcación horizontal y nueva señalización vertical, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial y prolongar la vida útil de la ruta.

Un corredor para el desarrollo del norte

La Ruta Nacional 40 constituye una de las principales conexiones entre San Juan y Jáchal y cumple un rol relevante para la vinculación territorial y el desarrollo de las actividades productivas, turísticas y mineras del norte provincial.

Durante 2025, el tramo Tucunuco–San Roque registró un tránsito medio diario anual de 831 vehículos. A esta circulación se suma la proyección de un incremento asociado al desarrollo de la actividad minera y al crecimiento del transporte de cargas, servicios y vehículos particulares.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $26.103.057.000, a valores de septiembre de 2026, y un plazo de ejecución de 540 días corridos. Su ejecución permitirá recuperar las condiciones de circulación del tramo y adecuarlo a las necesidades actuales y futuras de uno de los corredores que vinculan el norte de San Juan con el resto de la provincia.