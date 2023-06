Rubén Uñac: "El progreso no cansa y San Juan quiere más progreso"

Al respecto, el ex vicegobernador entre 2007 y 2011, mencionó: “Las circunstancias de la vida me ponen acá. Tengo el apoyo del gobernador, el candidato a vice y de todos ustedes, pero no es el apoyo a mí, es el apoyo a nuestro movimiento”.

Asimismo, Rubén expresó que viene trabajando desde hace mucho tiempo con el actual gobernador e hizo énfasis en sus logros. "Con mucha convicción, mucho trabajo y con una visión increíble, Sergio (Uñac) logró lo que quería para San Juan”.

Además, el senador Uñac remarcó que su llegada a esta candidatura es la “continuidad de un proyecto político, económico y social que lo hemos defendido”.

Para finalizar, Rubén Uñac aseguró que "pondrá todo lo que hay que poner para conservar este modelo, este modelo de progreso, porque el progreso no cansa y San Juan quiere más progreso”.