Rotonda en Gorriti y Ruta 20: diputados aprobó el convenio con Vialidad

AEl acuerdo con Vialidad Nacional habilita al Gobierno de San Juan a ejecutar la esperada rotonda en Santa Lucía, en un cruce marcado por la alta siniestralidad vial.

El gobernador Marcelo Orrego destacó la importancia del avance administrativo que permitirá ejecutar la obra: “Ese cruce peligroso se ha llevado muchas vidas. Ahora vamos a poder intervenir sin tener que preguntar qué hacer. Primero pedimos que nos cedieran la ruta y ahora, con la aprobación de la Cámara, ya podemos actuar”, señaló.

El proyecto contempla la construcción de una rotonda de 80 metros de diámetro, con dos carriles de ocho metros de ancho cada uno. También prevé accesos a calles colectoras y arterias laterales, con el fin de redistribuir el tránsito y reducir la peligrosidad en una intersección donde ya se han producido múltiples siniestros.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, explicó que la rúbrica del convenio con Vialidad Nacional también abre la puerta a otras obras y a un esquema de mantenimiento conjunto: “No solo se trata de la rotonda de Gorriti y Ruta 20, sino también de seis derivadores viales en Iglesia. Además, vamos a poder ocuparnos de limpieza de banquinas, desmalezado y mantenimiento general en tramos donde Vialidad no tiene fondos suficientes”, precisó.

El acuerdo amplía la jurisdicción provincial sobre varios sectores estratégicos: desde calle Gorriti hasta después del Aeropuerto, el Autódromo El Villicum en Albardón y hacia el sur hasta calle 10 por Ruta 40.

Si bien la repavimentación de las rutas seguirá siendo responsabilidad nacional, San Juan podrá aportar recursos y maquinaria propia en tareas preventivas que fortalezcan la seguridad vial y mejoren el estado de los accesos más transitados.

