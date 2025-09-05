La construcción de una rotonda en el cruce de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, en Santa Lucía, dio un paso decisivo. Con la aprobación en la Cámara de Diputados del convenio firmado con Vialidad Nacional, el Gobierno de San Juan quedó oficialmente habilitado para intervenir en un tramo de alto riesgo vial.
Rotonda en Gorriti y Ruta 20: diputados aprobó el convenio con Vialidad
