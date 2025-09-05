Rotonda en Gorriti y Ruta 20: diputados aprobó el convenio con Vialidad

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, explicó que la rúbrica del convenio con Vialidad Nacional también abre la puerta a otras obras y a un esquema de mantenimiento conjunto: “No solo se trata de la rotonda de Gorriti y Ruta 20, sino también de seis derivadores viales en Iglesia. Además, vamos a poder ocuparnos de limpieza de banquinas, desmalezado y mantenimiento general en tramos donde Vialidad no tiene fondos suficientes”, precisó.

El acuerdo amplía la jurisdicción provincial sobre varios sectores estratégicos: desde calle Gorriti hasta después del Aeropuerto, el Autódromo El Villicum en Albardón y hacia el sur hasta calle 10 por Ruta 40.

Si bien la repavimentación de las rutas seguirá siendo responsabilidad nacional, San Juan podrá aportar recursos y maquinaria propia en tareas preventivas que fortalezcan la seguridad vial y mejoren el estado de los accesos más transitados.