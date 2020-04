De Los Ríos: "Estamos entre las tres provincias con mejor desempeño educativo"

El ministro de Educación aseguró que San Juan no le teme a los controles que realiza Nación sobre el trabajo curricular en tiempos de pandemia. Además, adelantó que no descarta que las clases comiencen en agosto y se extiendan hasta 2021.

El ministro de Educación, Felipe de Los Ríos, manifestó este martes que la provincia trabaja de la mejor manera posible para seguir articulando los contenidos curriculares, en el marco de un año atravesado por la pandemia mundial. Pese a que se cerraron las escuelas, aseguró que se trabaja interconectadamente, de manera "satisfactoria", con los alumnos de todos los niveles y modalidades desde los hogares.

Las guías pedagógicas que comenzaron a distribuir en las localidades alejadas donde no hay buena conectividad, y para aquellos alumnos que no tienen internet en su domicilio, refuerzan los objetivos establecidos, al inicio de esta etapa de transición. Se trata de más 6.100 trabajos que llegarán a los domicilios reportados en los establecimientos escolares, de aquellos alumnos que no cuenten con la posibilidad de conectarse a la web.

"Estamos aprendiendo todo sobre este sistema a distancia y debemos ser prudentes en las apreciaciones", dijo el ministro, pero aseguró que "San Juan se encuentre entre las tres o cuatro provincias con mejor desempeño educativo".

Este último concepto es de suma importancia teniendo en cuenta que las autoridades de Nación han decidido recorrer las provincias, por disposición del ministro Trotta, para evaluar la tarea que viene realizando las escuelas de todo el país, en el marco del ausentismo en las aulas.

"Lógicamente, estamos haciendo lo posible para que este acercamiento pedagógico achique el momento de nivelación. Si se pierde el año o no, será decisión de Nación y no de San Juan", aclaró, agregando que "hay que esperar hasta que el ministro Trotta tenga la información de técnicos que recorrerán las provincias".

En este marco, no se descarta nada. Incluso, una de las posibilidades que ya se está evaluando a nivel nacional es extender el ciclo lectivo hasta 2021, tal como lo hizo la Universidad de Buenos Aires.

"Esta idea está circulando desde Nación y ellos serán los que tomen la decisión", reconoció. En ese tono, expresó que es posible que las clases presenciales vuelvan después de las vacaciones de invierno y que, el receso estival no concluya con la curricula preparada para este periodo.