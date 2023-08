Fabián martín se levantó muy temprano esta mañana y, como hace cada elección disfrutó de su rutina previa. Es que esta vez, no había nervios, después de varias elecciones, lo que le permitió relajarse más y disfrutar de su momento y rol. "Me gusta votar temprano porque así me desligo de la responsabilidad de votar y así me queda tiempo para comenzar a reconocer escuelas", contó.