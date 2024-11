"Reina de mi vida", la frase que coronó a la nueva reina de las Personas Mayores

La elección se realizó en el Anfiteatro Buenaventura Luna del Auditorio Juan Victoria, el cual lució repleto de sanjuaninos que llegaron desde las 19 comunas para apoyar a sus candidatas. En ese emotivo marco de celebración, el gobernador expresó: “Es muy emocionante tener la oportunidad de disfrutar de esta fiesta, y me parece realmente muy pertinente la posibilidad de seguir disfrutando de este hermoso evento. Yo ya he tenido la posibilidad de desarrollarlo como intendente en mi departamento, y ahora me toca vivirlo con la Provincia entera”.

Asimismo, Orrego destacó: “Esto no solo se trata de elegir una reina, eso es solo una anécdota. Lo que en verdad vale es la amistad que forman las candidatas y todos los participantes; acá se juntan, se respetan entre ellos, se divierten, y tienen la posibilidad también de compartir de una jornada amistosa entre distintas instituciones de personas mayores. Me parece muy acertado seguir realizando aquellas cosas que nos vienen bien al alma”.