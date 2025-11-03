Reforestan el Parque Belgrano para fortalecer su entorno natural

Para esta intervención se seleccionaron especies adecuadas al diseño paisajístico, al suelo y al clima del parque. La tarea se centra en reponer ejemplares en sectores con fallas para mantener la armonía visual y asegurar una distribución equilibrada de sombra. Entre las especies incorporadas destacan Jacarandá (Jacaranda mimosifolia), Robinia pseudoacacia (Acacia rosada) y Tipuana tipu, elegidas por su valor estético y su contribución a la calidad ambiental del entorno.

Esta reforestación forma parte del plan de mantenimiento permanente que la Dirección lleva adelante en parques y paseos públicos, con el propósito de garantizar la continuidad del ciclo natural del arbolado urbano, fortalecer la vegetación en espacios de encuentro y recreación, y asegurar su sustentabilidad a largo plazo.