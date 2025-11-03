La Dirección de Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, inició una nueva etapa del Plan de Reforestación del Eje Cívico Cultural con la plantación de 100 árboles en el Parque Belgrano. El objetivo de esta acción es reforzar el arbolado urbano, mejorar el entorno natural y promover el cuidado ambiental en uno de los espacios de recreación más emblemáticos del área central de la ciudad.
Reforestan el Parque Belgrano para fortalecer su entorno natural
