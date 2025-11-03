"
Reforestan el Parque Belgrano para fortalecer su entorno natural

La Dirección de Espacios Verdes avanza con la plantación de 100 nuevos árboles en el marco del Plan de Reforestación del Eje Cívico Cultural.

La Dirección de Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, inició una nueva etapa del Plan de Reforestación del Eje Cívico Cultural con la plantación de 100 árboles en el Parque Belgrano. El objetivo de esta acción es reforzar el arbolado urbano, mejorar el entorno natural y promover el cuidado ambiental en uno de los espacios de recreación más emblemáticos del área central de la ciudad.

Para esta intervención se seleccionaron especies adecuadas al diseño paisajístico, al suelo y al clima del parque. La tarea se centra en reponer ejemplares en sectores con fallas para mantener la armonía visual y asegurar una distribución equilibrada de sombra. Entre las especies incorporadas destacan Jacarandá (Jacaranda mimosifolia), Robinia pseudoacacia (Acacia rosada) y Tipuana tipu, elegidas por su valor estético y su contribución a la calidad ambiental del entorno.

Esta reforestación forma parte del plan de mantenimiento permanente que la Dirección lleva adelante en parques y paseos públicos, con el propósito de garantizar la continuidad del ciclo natural del arbolado urbano, fortalecer la vegetación en espacios de encuentro y recreación, y asegurar su sustentabilidad a largo plazo.

Asimismo, se invita a la comunidad a sumarse al cuidado del parque mediante acciones simples, como proteger los ejemplares jóvenes, no arrojar residuos y retirar los desechos generados durante la visita. Estos pequeños gestos contribuyen de manera significativa a la preservación de los espacios verdes y al bienestar colectivo.

