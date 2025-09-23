Cayó mientras arreglaba un corral y terminó hospitalizado

En la madrugada de este martes, cerca de las 04:48 horas, se registró un accidente doméstico en el exterior de una vivienda particular. Según informaron fuentes policiales, el propietario de la casa, Raúl José María Correa, de 32 años, se encontraba arreglando el techo de un corral a menos de dos metros de altura cuando perdió el equilibrio, cayó y se golpeó con un palo que estaba en el piso, impactando en la zona de sus costillas.