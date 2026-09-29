Hasta este martes hay tiempo de postularse a Emprendedora del Sol 2026

La convocatoria contempla emprendimientos de los 19 departamentos de San Juan y está destinada a mujeres mayores de 18 años. En cada jurisdicción se seleccionarán un primer y segundo puesto, además de un proyecto suplente. Los emprendimientos que obtengan el primer lugar departamental avanzarán a la instancia provincial. Como parte de los reconocimientos, cada ganadora departamental recibirá un aporte no reembolsable de $2.300.000, mientras que el segundo puesto será beneficiado con $1.700.000.

La competencia continuará con la evaluación de los 19 proyectos ganadores por parte de un Comité Evaluador Provincial. De esa instancia surgirá el proyecto que representará a San Juan y que recibirá un aporte no reembolsable de $8.000.000, según lo establecido en las bases y condiciones.