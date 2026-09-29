La convocatoria para participar de Emprendedora del Sol 2026 entra en su etapa final. Las mujeres sanjuaninas que quieran ser parte de esta iniciativa tienen tiempo hasta mañana, martes 29 de septiembre, para inscribir sus emprendimientos y competir en un programa que busca impulsar y visibilizar proyectos productivos liderados por mujeres de toda la provincia.
Hasta este martes hay tiempo de postularse a Emprendedora del Sol 2026
Las emprendedoras sanjuaninas que deseen sumarse a esta iniciativa tienen tiempo hasta este martes 29 de septiembre. El certamen otorga aportes no reembolsables, capacitaciones y mentorías.