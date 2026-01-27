"
Realizarán una colecta de sangre en el Hospital Rawson

El IPHEM realizará una colecta de sangre este miércoles n el SUM que se encuentra en el primer piso del edificio central del Hospital Rawson.

El Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) informa sobre la realización de una colecta de sangre el miércoles 28 de enero en el SUM, ubicado en el primer piso del edificio central del Hospital Rawson, de 8 a 12, sin necesidad de sacar turno y por orden de llegada.

La realización es importante por la alta demanda de sangre que hay en la provincia y el Hospital Rawson, por su complejidad y caudal de ingreso de pacientes críticos, es centro de esa necesidad.

El acercarse a donar sangre va mucho más allá de si tenemos un familiar o conocido internado que necesite dadores: es un acto de amor con la comunidad, sin saber si en cualquier momento seamos nosotros mismos o un familiar cercano el que necesite urgente esa sangre.

Para conocer en números y entender la demanda que tiene el hospital, en 2025 se realizaron 7.663 transfusiones de sangre, separadas en Glóbulos rojos, Plasma, Crioprecipitados y Plaquetas, según la necesidad de cada paciente. Para entender aún más la importancia de donar en beneficio de cualquier persona: de esas transfusiones 6.723 fueron para adultos, 681 para pacientes de pediatría y 259 para neonatología, es decir, la sangre que dones puede servir para pacientes politraumatizados, para pacientes en quimioterapia y otros tratamientos oncológicos o para salvar incluso a un niño o un recién nacido.

Si bien es una buena oportunidad esta colecta de sangre del 28 de enero, si por algún motivo no puedes asistir, lo puedes hacer en cualquier otra oportunidad directamente en el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM).

Requisitos para ser donante:

  • Tener entre 18 y 65 años.
  • Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
  • Asistir con DNI.
  • Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.

También puede donar en IPHEM:

Rivadavia 728 (Este), entre Av. Rawson y Güemes.

Lunes a sábado de 07:00 a 12:00 hs.

Teléfono: 4223571

Solicitá tu turno en https://darturnos.com/iphem

Temas

