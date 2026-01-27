Realizarán una colecta de sangre en el Hospital Rawson

Para conocer en números y entender la demanda que tiene el hospital, en 2025 se realizaron 7.663 transfusiones de sangre, separadas en Glóbulos rojos, Plasma, Crioprecipitados y Plaquetas, según la necesidad de cada paciente. Para entender aún más la importancia de donar en beneficio de cualquier persona: de esas transfusiones 6.723 fueron para adultos, 681 para pacientes de pediatría y 259 para neonatología, es decir, la sangre que dones puede servir para pacientes politraumatizados, para pacientes en quimioterapia y otros tratamientos oncológicos o para salvar incluso a un niño o un recién nacido.

Si bien es una buena oportunidad esta colecta de sangre del 28 de enero, si por algún motivo no puedes asistir, lo puedes hacer en cualquier otra oportunidad directamente en el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM).

Requisitos para ser donante:

Tener entre 18 y 65 años.

Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.

Asistir con DNI.

Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.

También puede donar en IPHEM:

Rivadavia 728 (Este), entre Av. Rawson y Güemes.

Lunes a sábado de 07:00 a 12:00 hs.

Teléfono: 4223571

Solicitá tu turno en https://darturnos.com/iphem