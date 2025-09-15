Reactivaron la obra del canal del Norte en Jáchal, con fondos mineros

El Canal del Norte nace en el Comparto General y se extiende hasta el Comparto del Canal del Alto. Su trazado contempla un vertedero lateral, diseñado para derivar caudal en caso de obstrucción del sifón Los Pajaritos, lo que permitirá prevenir riesgos y proteger la red de riego. Uno de los trabajos pendientes es la continuidad del encamisado, que llegó hasta 15 metros antes del Comparto del Alto y será completado en esta etapa.

El monto de inversión para finalizar la obra asciende a $2.011.729.733, financiados en partes iguales por el Fideicomiso Minero de la Mina Veladero y el Fideicomiso Minero de la Mina Gualcamayo.

Se estima que, una vez concluida, la infraestructura favorecerá el riego de 26 mil hectáreas y beneficiará a 1.850 usuarios, consolidando una herramienta vital para los productores y regantes jachalleros.

La reactivación del Canal del Norte representa un paso decisivo para mejorar la distribución de agua, reforzar la seguridad de la red hídrica y garantizar la sustentabilidad de la actividad agrícola en el departamento.