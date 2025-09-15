Reactivaron la obra del canal del Norte en Jáchal, con fondos mineros

El Departamento de Hidráulica inició las tareas preliminares para la reactivación de la obra del Canal del Norte, una infraestructura considerada estratégica para el riego y la producción agrícola de Jáchal. Tras varios años de interrupciones, volvieron los trabajos que permitirán dejar plenamente operativo este cauce fundamental para el departamento.
