El Paso de Agua Negra se encuentra habilitado

Desde el organismo provincial recomendaron a los conductores circular con luces bajas encendidas durante todo el trayecto.

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó el estado actualizado del Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, el cual se encuentra habilitado para la circulación vehicular.

La información fue difundida a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, desde donde se indicó que el tránsito por el corredor internacional está permitido en el horario de 7 a 17 horas.

Desde el organismo provincial recomendaron a los conductores circular con luces bajas encendidas durante todo el trayecto, respetar estrictamente los límites de velocidad y extremar las medidas de precaución debido a las características del camino de alta montaña.

Asimismo, se recordó que quienes deseen consultar el estado actualizado del paso pueden hacerlo a través del sitio web oficial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/.

Teléfonos de utilidad

Las autoridades también difundieron una serie de contactos para consultas y asistencia:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas

0800-222-6272

0800-333-0073

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

Tel: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208

Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso (Chile)

Tel: (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia (solo emergencias): (+56) (9) 93238104

Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, V Región

Email: [email protected]

Horario de atención: 09 a 17 horas

Gendarmería Nacional Argentina

  • Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002

  • Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

Tel: (+54) (264) 4213534 / 4212966 / 4212532

Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

Calle Santo Domingo s/n°, Rodeo, departamento Iglesia

Emergencias: 107

Por último, se recordó que para realizar llamadas desde Argentina hacia Chile se debe marcar (+56) seguido del código de zona y el número de teléfono. En el caso de celulares, se debe marcar (+56) (9) más el número correspondiente.

