El Paso de Agua Negra se encuentra habilitado

Asimismo, se recordó que quienes deseen consultar el estado actualizado del paso pueden hacerlo a través del sitio web oficial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/.
Teléfonos de utilidad
Las autoridades también difundieron una serie de contactos para consultas y asistencia:
Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional
Atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas
0800-222-6272
0800-333-0073
Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales
Tel: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208
Email: [email protected]
Consulado General de la República Argentina en Valparaíso (Chile)
Tel: (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539
Guardia (solo emergencias): (+56) (9) 93238104
Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, V Región
Email: [email protected]
Horario de atención: 09 a 17 horas
Gendarmería Nacional Argentina
Dirección Nacional de Vialidad
Tel: (+54) (264) 4213534 / 4212966 / 4212532
Email: [email protected]
Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón
Calle Santo Domingo s/n°, Rodeo, departamento Iglesia
Emergencias: 107
Por último, se recordó que para realizar llamadas desde Argentina hacia Chile se debe marcar (+56) seguido del código de zona y el número de teléfono. En el caso de celulares, se debe marcar (+56) (9) más el número correspondiente.