Quienes renueven el contrato de alquiler en noviembre sufrirán subas del 60%

Según la Ley de Alquileres, cada 12 meses los alquileres deben aumentar en un porcentaje dado por el coeficiente de variación salarial y la inflación. En Argentina, un país que que tiene más del 60% de inflación interanual, este cálculo ha terminado perjudicando a los inquilinos.

Desde la Asociación de Inquilinos, Víctor Bazán, señaló que existe un gran inconveniente porque los propietarios quieren que los incrementos sean de más del 80% como la inflación y no lo pueden hacer porque la normativa prevé un promedio con el porcentaje en el que se modificaron los sueldos.

"Hay una realidad. Las personas que están alquilando renuevan obligados porque no se consiguen alquileres. En Capital, por ejemplo, no hay disponibilidad de casas. Si a esto se le suma que la base de una vivienda con tres habitaciones es de $60.000, los inquilinos no tienen la posibilidad de muchas opciones. Por otro lado nos preocupa que se están construyendo muchos departamentos, pero son todos monoambientes que ni siquiera se ponen en alquiler. Esto puede deberse a que hay propietarios que están presionando para que se modifique la Ley de Alquileres y esto perjudica a las personas que no tienen vivienda propia", señaló Bazán.