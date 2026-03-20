Quién es el sanjuanino que ganó $780 millones en el Quini 6

La jugada ganadora se realizó en una agencia del mismo departamento, que vuelve a ser protagonista de una historia similar. El propietario del local recordó que en 2022 ya habían vendido un ticket ganador del Quini 6 a un perfil prácticamente idéntico: también un trabajador jornalero de 9 de Julio.

En aquella oportunidad, el premio correspondió a la modalidad “Siempre Sale” y fue significativamente menor, aunque la coincidencia del perfil del apostador volvió a llamar la atención entre los vecinos.

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El reciente golpe de suerte también dejó su premio para el agenciero, quien recibió alrededor de 5,6 millones de pesos por la venta del ticket ganador. Según explicó, ese dinero ya comenzó a ser invertido en la ampliación del negocio, que busca sumar nuevos rubros para sostenerse en el actual contexto económico.

La agencia, con más de 30 años de historia en el departamento, cuenta con una clientela habitual compuesta en su mayoría por trabajadores rurales y jubilados, lo que refuerza la particularidad de que los grandes premios hayan quedado en manos de vecinos del mismo perfil.

En este caso, el ganador optó por no acercarse al local y realizó directamente el trámite en la Caja de Acción Social, una decisión entendida por su entorno ante la magnitud del premio.

Los números de la suerte que lo convirtieron en millonario fueron 11, 12, 13, 15, 19 y 25, una combinación que cambió su vida de manera rotunda y que hoy mantiene en vilo a todo un departamento que celebra, entre sorpresa y expectativa, una historia que parece repetirse.