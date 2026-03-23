A horas del 24 de marzo, marcharon hacia un ex centro clandestino

La actividad se desarrolló en una fecha significativa para la memoria colectiva del país, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, que dejó miles de desaparecidos y una profunda huella en la sociedad argentina.

Durante la movilización, Victoria Benítez, militante de derechos humanos e hija de una mujer desaparecida, compartió su testimonio. “Habiendo tanta juventud acá que nos está acompañando, siento esperanza. Esta es la muestra de que no nos han vencido, de que vamos a seguir levantando desde el amor las banderas de memoria, verdad y justicia”, expresó.

En su relato, también expuso el impacto personal de la dictadura. “Es muy difícil ser hija de desaparecidos. Cada vez que tocaban el timbre, yo pensaba que era mi mamá”, recordó, al describir la incertidumbre que marcó su infancia.

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Benítez insistió en la vigencia del reclamo. “Es un delito de lesa humanidad que se sigue cometiendo, porque todavía no dicen dónde están nuestros viejos ni nuestros nietos”, afirmó.

Además, mostró la imagen de su madre, Elvira Orfila Benítez, quien fue desaparecida antes de poder finalizar sus estudios universitarios. “Esa era mi vieja. Estudiar era un pecado en ese momento”, señaló.

Sobre la continuidad de estas acciones, remarcó el compromiso colectivo. “Tenemos la obligación histórica de seguir marchando, siempre desde el amor y pidiendo justicia legal”, sostuvo.

En el cierre de su testimonio, convocó a la comunidad a participar de las actividades previstas para este martes 24 de marzo. “Nos esperamos mañana todos en la Plaza 25 a las 5 de la tarde”, invitó.

La vigilia dejó una imagen de fuerte participación y reafirmó el reclamo de memoria, verdad y justicia, con la presencia de distintas generaciones que mantienen vigente el pedido de esclarecimiento y justicia por los crímenes de la dictadura.

Vigilia en Rivadavia: memoria y reclamo rumbo a La Marquesita

El Observatorio, que es una organización civil conformada por hijos de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y profesionales de distintas ramas de las ciencias sociales y humanas, impulsa desde 2012 el Proyecto de Recuperación del Ex Centro Clandestino de Detención (CCD) de La Marquesita ante el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.

El predio de varias hectáreas, antes de ser señalizado como CCD y quedar a disposición de la Red Federal de Sitios de la Memoria, funcionaba como camping dependiente del RIM 22. Se conoció mediante la investigación que antes fue una finca vinculada con el nacimiento de Marquesado, que data de la primera mitad del Siglo XX, época en que funcionaba como el principal centro aprovisionador de artículos comestibles, agrícolas y animales criados allí.

En los años ’70, este campo de maniobras del Regimiento funcionó como CCD, hecho ratificado en los juicios por causas de lesa humanidad provinciales, sobre todo la relacionada con el secuestro, tortura, desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize.