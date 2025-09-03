"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Canal 8

Quejas de los vecino del barrio Kennedy por una importante pérdida de agua

Segun explicaron desde las 13.30 el barrio comenzó a llenarse de agua. Comentarón que Osse llegó sobre las 18, pero que igual continúa corriendo agua.

Vecinos del Barrio Kennedy, en Santa Lucía, se sorpendieron cuando alrededor de las 13:30 comenzó a brotar una gran cantidad de agua por calle Boulogne Sur Mer, entre Vieytes y Dorrego, lo que puso en riesgo de inundación a varias viviendas de la zona.

Según relataron los televidentes de Canal 8, el agua se acumuló rápidamente. Ante la gran cantidad de agua que corría, los vecinos compartieron imágenes que evidencian el anegamiento y alertaron a las autoridades.

Pasadas las 18, personal de OSSE llegó al lugar con un camión tanque para trabajar en la extracción del agua. Sin embargo, los vecinos advirtieron que, aunque el nivel bajó parcialmente, el líquido continúa saliendo y la preocupación persiste.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar