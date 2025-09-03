Vecinos del Barrio Kennedy, en Santa Lucía, se sorpendieron cuando alrededor de las 13:30 comenzó a brotar una gran cantidad de agua por calle Boulogne Sur Mer, entre Vieytes y Dorrego, lo que puso en riesgo de inundación a varias viviendas de la zona.
Quejas de los vecino del barrio Kennedy por una importante pérdida de agua
Segun explicaron desde las 13.30 el barrio comenzó a llenarse de agua. Comentarón que Osse llegó sobre las 18, pero que igual continúa corriendo agua.