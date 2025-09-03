Quejas de los vecino del barrio Kennedy por una importante pérdida de agua

Según relataron los televidentes de Canal 8, el agua se acumuló rápidamente. Ante la gran cantidad de agua que corría, los vecinos compartieron imágenes que evidencian el anegamiento y alertaron a las autoridades.

Pasadas las 18, personal de OSSE llegó al lugar con un camión tanque para trabajar en la extracción del agua. Sin embargo, los vecinos advirtieron que, aunque el nivel bajó parcialmente, el líquido continúa saliendo y la preocupación persiste.