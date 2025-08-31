Qué pasará con el dictado de clases este lunes, tras las lluvias

Desde la cartera educativa aclararon que, en los casos donde las condiciones edilicias o de acceso no permiten el desarrollo habitual de las actividades escolares, los padres y tutores fueron debidamente informados a través de los canales oficiales de cada establecimiento. Esto incluye medios como WhatsApp institucional, correo electrónico, plataformas educativas o redes sociales oficiales de las escuelas.

El Ministerio señaló que cada situación fue evaluada individualmente, teniendo en cuenta el impacto que tuvieron las lluvias en cada edificio escolar o en las zonas aledañas. Aquellas instituciones que presentaron filtraciones, caminos intransitables o problemas de servicios fueron autorizadas a suspender el dictado de clases, priorizando siempre la seguridad de alumnos y docentes.