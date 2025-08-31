"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > CLASES

Qué pasará con el dictado de clases este lunes, tras las lluvias

El Ministerio de Educación informó que las clases son normales, salvo en los establecimientos afectados. Cada institución informaba a sus alumnos.

Tras las intensas lluvias que se registraron durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia, el Ministerio de Educación informó que las clases se dictarán con normalidad este lunes 1 de septiembre, salvo en aquellas instituciones educativas que hayan sufrido inconvenientes específicos como consecuencia del temporal.

Desde la cartera educativa aclararon que, en los casos donde las condiciones edilicias o de acceso no permiten el desarrollo habitual de las actividades escolares, los padres y tutores fueron debidamente informados a través de los canales oficiales de cada establecimiento. Esto incluye medios como WhatsApp institucional, correo electrónico, plataformas educativas o redes sociales oficiales de las escuelas.

El Ministerio señaló que cada situación fue evaluada individualmente, teniendo en cuenta el impacto que tuvieron las lluvias en cada edificio escolar o en las zonas aledañas. Aquellas instituciones que presentaron filtraciones, caminos intransitables o problemas de servicios fueron autorizadas a suspender el dictado de clases, priorizando siempre la seguridad de alumnos y docentes.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar