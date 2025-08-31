Tras las intensas lluvias que se registraron durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia, el Ministerio de Educación informó que las clases se dictarán con normalidad este lunes 1 de septiembre, salvo en aquellas instituciones educativas que hayan sufrido inconvenientes específicos como consecuencia del temporal.
Qué pasará con el dictado de clases este lunes, tras las lluvias
El Ministerio de Educación informó que las clases son normales, salvo en los establecimientos afectados. Cada institución informaba a sus alumnos.