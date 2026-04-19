Airbag hizo vibrar a miles de sanjuaninos en el Estadio del Bicentenario

Cerca de las 21:30, Patricio, Guido y Gastón Sardelli salieron a escena, desatando la euforia de miles de personas. Durante dos horas de show, la banda repasó sus mejores canciones y mantuvo una conexión constante con el público, a quien agradecieron profundamente por el recibimiento y el fervor demostrado durante toda la presentación.

Cierre de gira en el interior

La presentación en San Juan no fue una fecha más, ya que representó uno de los puntos clave en el cierre de la primera parte de su tour por el interior del país. Luego de recorrer distintas provincias, los hermanos Sardelli se preparan ahora para desembarcar en la Capital Federal para continuar con su cronograma de conciertos.