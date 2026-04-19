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Airbag hizo vibrar a miles de sanjuaninos en el Estadio del Bicentenario

Tras largas horas de espera en las inmediaciones del gigante de Pocito, los hermanos Sardelli brindaron un show de dos horas de puro rock.

La banda de rock Airbag se presentó este sábado 18 de abril en el playón de estacionamiento del Estadio del Bicentenario, convocando a una multitud que colmó el predio para disfrutar de una de las fechas más esperadas del año en la provincia. Tras largas filas que comenzaron desde temprano, los fanáticos sanjuaninos ingresaron al recinto para vivir una noche de rock bajo las estrellas cuyanas.

Cerca de las 21:30, Patricio, Guido y Gastón Sardelli salieron a escena, desatando la euforia de miles de personas. Durante dos horas de show, la banda repasó sus mejores canciones y mantuvo una conexión constante con el público, a quien agradecieron profundamente por el recibimiento y el fervor demostrado durante toda la presentación.

Cierre de gira en el interior

La presentación en San Juan no fue una fecha más, ya que representó uno de los puntos clave en el cierre de la primera parte de su tour por el interior del país. Luego de recorrer distintas provincias, los hermanos Sardelli se preparan ahora para desembarcar en la Capital Federal para continuar con su cronograma de conciertos.

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El estacionamiento del Estadio del Bicentenario, un espacio que se ha consolidado para eventos masivos en la provincia, fue el escenario ideal para una puesta en escena que cumplió con las expectativas de los seguidores sanjuaninos, quienes cantaron cada uno de los hits de la banda de principio a fin.

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