La banda de rock Airbag se presentó este sábado 18 de abril en el playón de estacionamiento del Estadio del Bicentenario, convocando a una multitud que colmó el predio para disfrutar de una de las fechas más esperadas del año en la provincia. Tras largas filas que comenzaron desde temprano, los fanáticos sanjuaninos ingresaron al recinto para vivir una noche de rock bajo las estrellas cuyanas.
Airbag hizo vibrar a miles de sanjuaninos en el Estadio del Bicentenario
Tras largas horas de espera en las inmediaciones del gigante de Pocito, los hermanos Sardelli brindaron un show de dos horas de puro rock.