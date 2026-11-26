En esa línea, agregó: “Caminamos por las que no están, por las que se fueron antes de tiempo, por las que todavía están en situaciones de violencia dentro de sus hogares y por quienes no tienen voz. Caminamos por una obligación moral, ética y política”. La jefa comunal también valoró el trabajo de los equipos técnicos que realizan seguimientos y elaboran informes judiciales, e instó a funcionarios y empleados municipales a involucrarse activamente en la detección preventiva: “No hay nada peor que nos pueda pasar siendo gobierno que estar en una zona de confort y actuar de manera automatizada. Hoy queremos ser más humanos que nunca y estar al servicio de la comunidad, redoblando esfuerzos”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Mónica Ramos, remarcó que la marcha expresa una política pública sostenida durante todo el año a través de equipos interdisciplinarios. “Hoy pusimos una política pública en la calle, recorriendo nuestro departamento para recordar a las que no están y visibilizar a quienes necesitan ayuda para salir de las situaciones de violencia que están viviendo”, indicó, destacando además el valor de los testimonios compartidos para que otras mujeres puedan tomar coraje y pedir asistencia.

Según los datos expuestos por la Secretaría de Desarrollo Social, a lo largo de 2026 se contabilizaron alrededor de 2.040 consultas ante los equipos municipales, de las cuales aproximadamente 600 derivaron en casos abordados que se encuentran judicializados al mes de noviembre, con atención profesional, acompañamiento social y seguimiento continuo.