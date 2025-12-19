Prisión domiciliaria y condena efectiva: dos casos de abuso, dos sentencias
La Justicia resolvió medidas clave en dos causas por abuso sexual: en una, un imputado quedó con prisión domiciliaria mientras se investiga el hecho; en la otra, un acusado fue condenado a prisión efectiva.
La agenda judicial de este jueves 19 de diciembre estuvo marcada por dos resoluciones relevantes en causas por delitos contra la integridad sexual, con decisiones adoptadas en distintos estadios procesales, pero que tuvieron un punto en común: ambas se definieron en la misma jornada.
En el primero de los casos, un hombre de 35 años fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y quedó bajo prisión domiciliaria por el plazo de un mes, mientras avanza la investigación.
El hecho denunciado ocurrió tras una reunión que se extendió desde la noche del domingo hasta la madrugada del lunes en una vivienda de Capital. Según la denuncia, hubo consumo de alcohol y, con el paso de las horas, varios asistentes se retiraron a descansar.
La víctima, una joven de 25 años, relató que se acostó vestida y que, al despertar, advirtió que estaba sin ropa y que el acusado se encontraba encima suyo, abusándola. Tras forcejear y lograr apartarlo, pidió ayuda y dio aviso a la Policía, lo que permitió identificar y detener al sospechoso.
Durante la audiencia de formalización realizada este 19 de diciembre, el imputado reconoció haber mantenido relaciones sexuales, aunque sostuvo que fueron consentidas. La fiscalía solicitó una medida de detención en comisaría o en el Servicio Penitenciario, pero el juez de Garantías resolvió otorgar la prisión domiciliaria, mientras se desarrollan las medidas probatorias.
Condena firme por abuso sexual simple en un ámbito familiar
En paralelo, también este 19 de diciembre, la Justicia dictó sentencia en otra causa por abuso sexual simple, ocurrida durante una reunión familiar celebrada el 25 de diciembre de 2024.
De acuerdo a la investigación, el imputado, familiar de la víctima, aprovechó el encuentro para realizar tocamientos indebidos contra una menor de edad. La situación fue denunciada y dio origen al proceso penal.
El expediente se resolvió mediante un juicio abreviado, instancia en la que se declaró la culpabilidad del acusado. El juez de Garantías homologó el acuerdo alcanzado y dictó una condena de siete meses de prisión efectiva, además de disponer la unificación de la pena con una condena condicional anterior y declarar la reincidencia.