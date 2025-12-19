Prisión domiciliaria y condena efectiva: dos casos de abuso, dos sentencias

image

La víctima, una joven de 25 años, relató que se acostó vestida y que, al despertar, advirtió que estaba sin ropa y que el acusado se encontraba encima suyo, abusándola. Tras forcejear y lograr apartarlo, pidió ayuda y dio aviso a la Policía, lo que permitió identificar y detener al sospechoso.

Durante la audiencia de formalización realizada este 19 de diciembre, el imputado reconoció haber mantenido relaciones sexuales, aunque sostuvo que fueron consentidas. La fiscalía solicitó una medida de detención en comisaría o en el Servicio Penitenciario, pero el juez de Garantías resolvió otorgar la prisión domiciliaria, mientras se desarrollan las medidas probatorias.

Condena firme por abuso sexual simple en un ámbito familiar

En paralelo, también este 19 de diciembre, la Justicia dictó sentencia en otra causa por abuso sexual simple, ocurrida durante una reunión familiar celebrada el 25 de diciembre de 2024.

image

De acuerdo a la investigación, el imputado, familiar de la víctima, aprovechó el encuentro para realizar tocamientos indebidos contra una menor de edad. La situación fue denunciada y dio origen al proceso penal.

El expediente se resolvió mediante un juicio abreviado, instancia en la que se declaró la culpabilidad del acusado. El juez de Garantías homologó el acuerdo alcanzado y dictó una condena de siete meses de prisión efectiva, además de disponer la unificación de la pena con una condena condicional anterior y declarar la reincidencia.