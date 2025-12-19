Netflix: avance de Stranger Things con un guiño a Bullrich y Javier Milei

El "Once" de Javier Milei

La campaña no se detuvo ahí. En otro de los avances promocionales, se incluyó una referencia al presidente Javier Milei. En la escena, un actor realiza la típica pose de los pulgares arriba característica del mandatario. Al ser cuestionado por su compañero sobre su acud, el actor responde que simplemente está haciendo un "once" (en referencia al nombre de Eleven), conectando así el gesto político con el personaje principal de la serie.

Fechas de estreno

El desenlace de la serie está programado para las festividades de fin de año:

• 25 de diciembre: Estreno del Volumen 2 en Netflix.

• 31 de diciembre: Emisión del capítulo final, marcando un cierre simbólico en la última noche del año.