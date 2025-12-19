"
Netflix: avance de Stranger Things con un guiño a Bullrich y Javier Milei

Uno de los momentos más comentados de la promoción se inspira en una frase viral de Patricia Bullrich durante su campaña presidencial de 2023. En el sketch, dos personas teorizan sobre el destino de la protagonista, Eleven.

Netflix, la plataforma líder en streaming, ha generado un gran revuelo en redes sociales al lanzar nuevos videos promocionales para la temporada final de Stranger Things. En un movimiento estratégico para el público local, la cuenta Che Netflix incorporó referencias directas a figuras centrales de la política argentina, como Patricia Bullrich y Javier Milei, con el objetivo de jugar con el concepto de "cerrar la grieta" de cara al cierre definitivo de la historia.

image

Una de ellas afirma: "Para mí Eleven va a armar un sistema donde el foco esté puesto en el ser humano, desde la perspectiva de que todo lo aquello que tenga que ver con el humano va a estar bajo una filosofía muy interesante". Ante la confusión de su interlocutor sobre qué tiene que ver eso con la lucha contra el villano Vecna, ella responde con un enigmático: "Ya vas a entender". La actual funcionaria reaccionó positivamente al video en sus redes sociales, calificándolo como "FANTÁSTICO".

El "Once" de Javier Milei

La campaña no se detuvo ahí. En otro de los avances promocionales, se incluyó una referencia al presidente Javier Milei. En la escena, un actor realiza la típica pose de los pulgares arriba característica del mandatario. Al ser cuestionado por su compañero sobre su acud, el actor responde que simplemente está haciendo un "once" (en referencia al nombre de Eleven), conectando así el gesto político con el personaje principal de la serie.

Fechas de estreno

El desenlace de la serie está programado para las festividades de fin de año:

25 de diciembre: Estreno del Volumen 2 en Netflix.

31 de diciembre: Emisión del capítulo final, marcando un cierre simbólico en la última noche del año.

