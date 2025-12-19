Netflix, la plataforma líder en streaming, ha generado un gran revuelo en redes sociales al lanzar nuevos videos promocionales para la temporada final de Stranger Things. En un movimiento estratégico para el público local, la cuenta Che Netflix incorporó referencias directas a figuras centrales de la política argentina, como Patricia Bullrich y Javier Milei, con el objetivo de jugar con el concepto de "cerrar la grieta" de cara al cierre definitivo de la historia.
Netflix: avance de Stranger Things con un guiño a Bullrich y Javier Milei
Uno de los momentos más comentados de la promoción se inspira en una frase viral de Patricia Bullrich durante su campaña presidencial de 2023. En el sketch, dos personas teorizan sobre el destino de la protagonista, Eleven.