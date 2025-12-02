Presentaron la Ficha de Trabajo para fortalecer la seguridad laboral en la minería

La actividad tuvo lugar en la sala Vicegobernadores de la Legislatura Provincial y contó con la presencia de la ministra Laura Palma, equipos técnicos de la Subsecretaría de Trabajo y referentes de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT). La ficha presentada busca fortalecer la conformación y funcionamiento de comités internos de higiene y seguridad, promoviendo prácticas que reduzcan riesgos y optimicen el bienestar laboral.

En este contexto, la ministra Palma destacó la relevancia del trabajo articulado: “Es un orgullo que San Juan sea la provincia con más mesas ProNaPre, lo que muestra el compromiso de este gobierno provincial para mejorar el bienestar y la seguridad en diferentes sectores de trabajo”.