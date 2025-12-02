El Ministerio de Gobierno presentó oficialmente la ficha “Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la Actividad Minera”, un documento elaborado en el marco de las mesas ProNaPre con el objetivo de establecer lineamientos de prevención de siniestros laborales y promover mejoras en las condiciones de trabajo dentro del sector.
Presentaron la Ficha de Trabajo para fortalecer la seguridad laboral en la minería
