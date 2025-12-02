"
Presentaron la Ficha de Trabajo para fortalecer la seguridad laboral en la minería

El Ministerio de Gobierno presentó oficialmente la ficha “Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la Actividad Minera”, un documento elaborado en el marco de las mesas ProNaPre con el objetivo de establecer lineamientos de prevención de siniestros laborales y promover mejoras en las condiciones de trabajo dentro del sector.

La actividad tuvo lugar en la sala Vicegobernadores de la Legislatura Provincial y contó con la presencia de la ministra Laura Palma, equipos técnicos de la Subsecretaría de Trabajo y referentes de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT). La ficha presentada busca fortalecer la conformación y funcionamiento de comités internos de higiene y seguridad, promoviendo prácticas que reduzcan riesgos y optimicen el bienestar laboral.

En este contexto, la ministra Palma destacó la relevancia del trabajo articulado: “Es un orgullo que San Juan sea la provincia con más mesas ProNaPre, lo que muestra el compromiso de este gobierno provincial para mejorar el bienestar y la seguridad en diferentes sectores de trabajo”.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, subrayó que la iniciativa “apunta a la salud y seguridad de los trabajadores”, mientras que María Elisa González Clavin, de la Subgerencia de Desarrollo y Seguridad de la SRT, remarcó que el documento refleja el esfuerzo conjunto por elevar los estándares laborales en cada sector productivo de la provincia.

Del encuentro participaron también el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Juan José Dubos; la directora de Policía de Trabajo Adriana Montilla; Mariana Campus y Alejandra Senigaglia del Departamento de Higiene y Seguridad; el director de Fiscalización Ambiental y Control Minero Roberto Luna; el presidente del Consejo de Profesionales de Higiene y Seguridad Osvaldo Yacante, junto a la vicepresidenta Carolina Bartol; la presidenta del IPEEM Natalia Marchese; el presidente de la Cámara Olivícola Daniel Fernández y representantes de los gremios AOMA y ASIMRA.

