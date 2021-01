Por qué no actuó flagrancia en la suspensión del concierto de Q Lokura

La actividad en el lugar no estaba prohibida, por tal motivo no actúo Flagrancia, sino que los propietarios no respetaron los protocolos establecidos que autorizan a dicho evento. Munisaga detalló que tampoco se respetó el distanciamiento social y las condiciones sanitarias, por ejemplo, de los baños.

El lugar fue clausurado y será la Justicia de Faltas la que determiné la multa que debe pagar el lugar. Según se supo, el lugar ya había sido sancionado por irregularidades.