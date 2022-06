Por las movilizaciones, comerciantes reclaman perjuicio en las ventas

"Entendemos que los reclamos son, seguramente, justos. Es más, mientras más dinero hay, más ingresa en el comercio. El problema es que la gente no puede llegar al centro por estas movilizaciones que están realizando, no dejan llegar a nuestros clientes al centro comercial. Tal vez en los alrededores no estamos teniendo problema, pero sí en el microcentro", aseguró el referente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez.

En ese contexto, Rodríguez manifestó que se advierte una caída en las ventas y en el flujo de compradores que transitan regularmente por el centro. "En esta fecha, la gente ha comenzado a cobrar, se nos viene el Día del Padre, y ha mermado todo", remarcó preocupado.

El problema es que, debido a los inconvenientes de congestión que afecta al flujo de los colectivos de la RedTulum, se invita a los sanjuaninos a no llegar al microcentro en el caso de ser necesario. "Estamos soportando la inflación a nivel nacional, la recesión que tenemos. Esto nos perjudica al sector, claramente".