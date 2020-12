Pocito: Uñac elevó una plegaria a Santa Bárbara en una misa inédita

Sin la tradicional procesión, que cada año se realiza bajo un multitudinario marco, la Iglesia de Santa Bárbara recibió a los fieles bajo un estricto protocolo sanitario, que incluyó la toma de temperatura, el uso de alcohol en gel y el cumplimiento de distanciamiento social, distribuyéndose dos personas por cada banco. La ceremonia fue oficiada por el párroco Fabricio Pons y el arzobispo auxiliar de Cuyo, fray Carlos María Domínguez, quien estuvo a cargo de la homilía.

El primer mandatario provincial estuvo acompañado por su esposa, señora Silvana Rodríguez, y su madre, Dora Ene San Martín​​. También estuvieron presentes el intendente de Pocito, Armando Sánchez; los diputados Marcela Monti, José Luis Estévez y Gastón Berenguer; el presidente del Concejo Deliberante, José Funes; entre autoridades provinciales y municipales.

El gobernador se mostró contento por regresar a su tierra “y compartir con los pocitanos una fecha tan importante como son las fiestas patronales, que este año se celebran de una forma atípica, adaptadas a lo que impone la pandemia”.

Uñac agradeció además la invitación de las autoridades eclesiásticas para participar de esta celebración “que es tan fuerte e importante para todos. Estamos renovando el espíritu”, aseguró.

En su homilía, el arzobispo auxiliar hizo referencia a la historia de Santa Bárbara y la puso como ejemplo para hacer frente a la cuarentena: “Ella estuvo encerrada en una torre y supo aprovechar ese tiempo de encierro para encontrarse con Dios. Ojalá no tengamos que estar más encerrados, pero sí aprovechemos esto para preguntarle a él, qué quiere de nosotros con todo esto”.

UÑAC MISA 4.jpg

Domínguez valoró que la provincia es pionera en el cuidado de la vida desde su concepción, destacando la implementación del programa Mis Primeros Mil Días, la iniciativa del Gobierno de San Juan que apunta a acompañar el crecimiento y desarrollo de todos los niños de la provincia, y que será replicada a nivel nacional.

Seguidamente, el prelado pidió que Santa Bárbara interceda “por todos aquellos que en este momento no la están pasando bien. La pandemia no es solamente una cuestión sanitaria. Hay mucha gente que lamentablemente no puede estar celebrando Santa Bárbara porque ya no está, otras porque están enfermas, otras porque están aisladas. Pero también hay mucha gente que ha sido golpeada por la pandemia en lo económico. Que Santa Bárbara bendiga a todos los pocitanos, y que los acompañe siempre preparando este camino al Señor que llega”.