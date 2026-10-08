Pocito inauguró su Feria Frutihortícola con 60 productores

Durante la inauguración, Aballay destacó que el proyecto es resultado de un proceso de planificación y lo vinculó con el desarrollo que tuvo el Parque Industrial de Pocito. En ese sentido, remarcó la decisión de fortalecer a los distintos sectores productivos del departamento.

“Esta Feria es el fruto de mucho trabajo”, sostuvo el intendente, quien definió la iniciativa como un aporte del municipio a una actividad que considera central para la economía local.

Aballay también puso en valor la tradición agrícola de Pocito y el trabajo de las familias productoras a lo largo de generaciones. Según señaló, la agricultura continúa siendo una de las principales actividades económicas del departamento.

Más puestos y nuevos rubros

La Feria comenzó a funcionar con 60 productores, aunque el objetivo es ampliar la cantidad de puestos fijos e incorporar nuevos productos.

“En el día a día vamos a ir creciendo, vamos a ampliar el sector de los puestos fijos y además le vamos a incorporar otros rubros”, anticipó Aballay.

El espacio busca generar un vínculo más directo entre quienes producen y los consumidores, con la posibilidad de acceder a productos locales a precios competitivos.

Convenio con el INTA

En el marco de la inauguración, el municipio firmó un convenio con el INTA San Juan, representado por su titular, Mónica Ruiz.

El acuerdo contempla avanzar en la certificación de calidad del producto Pocito y en el desarrollo de una planta de compostaje, que contará con financiamiento del sector privado.

El proyecto apunta a agregar valor a la producción, mejorar los procesos y promover el aprovechamiento de residuos orgánicos.

Un predio equipado para la comercialización

La Feria Frutihortícola funciona sobre avenida Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7, en un predio que cuenta con una amplia nave y espacios destinados a las tareas operativas.

Entre la infraestructura disponible se encuentran dos cámaras con precámaras para almacenamiento de mercadería, una báscula y una playa de estacionamiento.

Con esta infraestructura, el municipio busca mejorar las condiciones de recepción, conservación y comercialización de los productos y consolidar a la Feria como una nueva herramienta de apoyo para los productores de Pocito.