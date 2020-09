En horas de la mañana se conoció el trágico desenlace de una nena de 9 años que murió tras ser atacada por el pitbull de un vecino, mientras caminaba por la calle. La agresión de estos perros es conocida por los frecuentes ataques a otros animales y a personas, pero algunos siguen insistiendo en criarlos como mascotas domésticas. En este contexto, el reconocido veterinario Aldo “Pirata” Olivares remarcó: “El pitbull es una raza creada para pelear, no se puede tener como mascota”.

Para poder tener una referencia de la fuerza y potencia de esta raza de perro, su mordida es de 250 kilos, cuando la de un humano es de 40. “No es violento el perro sino que se lo creó para ser así. Es una raza que fue seleccionada con características más violentos, más agresivos y con más fuerza en la mordida que otros perros. Tiene una mayor tolerancia al dolor y todas las –lamentables- virtudes para pelear. Esto hace que su reacción inicial sea violenta. Su mordida es fatal y mata para ganar”, dijo el profesional en diálogo con sanjuan8.com.

Olivares explicó que es una raza que no tolera otros animales o situaciones que lo molesten, además, al tenerlo encadenado no socializa y si se suelta es todo nuevo y un potencial peligro. Es por esto que resulta fundamental no darle ningún escenario que pueda ser un motivo de discordia para el can, como no meter la mano en su plato, no dejar juguetes cerca, que no conviva con otras mascotas y tener cuidado con la gente que le resulta extraña. Además, nunca puede salir a pasear sin bozal y correa para no exponer a las personas desconocidas para el perro.

Nena fallecida - kiosco

Ante un ataque inminente, las personas que están alrededor del agredido pueden ayudarla tratando de cortar la respiración del animal, apretando con el brazo el cuello del animal, según comentó el profesional. Otra opción es tomar cualquier aerosol y rociarlo en la nariz del perro, esto le producirá el estornudo y soltará a la víctima.

La pequeña de 9 años salió de su casa, en el barrio Malimán, en la mañana de este lunes para ir a comprar a un kiosco cercano. El can la sorprendió y pese a estar atado logró liberarse, salió de su vivienda y atacó a la pequeña, produciéndoles gravísimas lesiones. Con patadas los vecinos pudieron separar al perro y trasladaron a la nena hasta la salita del barrio Cerro Blanco, donde lamentablemente no sobrevivió.

Ante un ataque de un perro, es importante registrar la denuncia al 911 o Secretaría de Ambiente para llevar un registro real de este tipo de hechos y que puedan actuar al respecto con el animal.