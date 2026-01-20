Pinta para seguir: el arte como sostén frente a la esclerosis múltiple

En paralelo, Fernando alquilaba una habitación, pero tras esa sucesión de dificultades, le pidieron que se fuera. “No tenía dónde ir a vivir, estaba con todo ese problema”, relató. Sin respuestas a tiempo desde el sistema de salud y con demoras en la provisión de su medicación, terminó mudándose al único lugar que pudo conseguir: un departamento pequeño y poco accesible.

El espacio en el que vive hoy no está adaptado a su condición. “Es un lugar demasiado reducido, en el cual yo no me puedo trasladar ni moverme bien por adentro, ni tener un acceso adecuado al baño ni a la habitación”, explicó. En ese contexto, necesita asistencia permanente para realizar tareas básicas. “Cuestiones de necesidad básica”, resumió.

Frente a este escenario, Fernando decidió recurrir a lo que sabe hacer desde siempre: crear arte. En los últimos días comenzó a ofrecer a la venta sus cuadros, retratos, grabados e impresiones como una forma de generar ingresos para cubrir gastos cotidianos y vinculados a su tratamiento.

“Se viralizó que yo estaba ofreciendo a la venta mis pinturas”, contó. Además de las obras originales, también realiza impresiones en papel. “Es por el tema de los costos, por si la gente no tiene para pagar el cuadro en sí y puede comprar una representación de esas obras”, explicó.

Su producción artística tiene una identidad propia. Fernando define su estilo como una búsqueda ligada a la representación y a la imaginación, lejos de lo prolijo o perfectamente delineado. “Trabajo más a través de manchas, no tanto con una factura lisa. La unión de esas manchas es lo que termina mostrando lo que quiero decir”, describió.

En muchas de sus obras aparece también su experiencia personal. “Hay representaciones de mi día a día, de lo que me pasa, de lo que me atraviesa como persona con una discapacidad”, señaló.

Además, adelantó que este viernes 23 participará en un stand junto a la Asociación de Esclerosis Múltiple, en el marco de la Vuelta a San Juan, donde expondrá y venderá sus trabajos para quienes quieran acercarse y conocer su arte de primera mano.

Quienes deseen colaborar o contactarse con Fernando pueden hacerlo a través del alias fer.ramos28 o comunicarse al 2645728084. Cada aporte, cada obra vendida, representa un paso más para sostener su tratamiento y su vida cotidiana.

A continuación, los dibujos de Fernando:

image

image

image

image