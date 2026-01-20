Pinta para seguir: el arte como sostén frente a la esclerosis múltiple
Tiene 29 años, estudia Artes Visuales en la UNSJ y convive con esclerosis múltiple. Desde una silla de ruedas, Fernando Ramos vende sus obras para afrontar gastos básicos y seguir su tratamiento.
Fernando Ramos tiene 29 años, es estudiante de Artes Visuales en la Universidad Nacional de San Juan y desde hace ocho años convive con una enfermedad crónica que le cambió la vida: la esclerosis múltiple. Hoy se moviliza en silla de ruedas y atraviesa una situación límite, en la que el arte dejó de ser solo una vocación para convertirse en una herramienta de supervivencia.
“Soy un paciente con esclerosis múltiple, tengo casi 30 años y hace aproximadamente ocho años que tengo la patología”, explicó Fernando, al relatar el proceso que lo llevó a depender de una silla de ruedas y de la ayuda constante de otras personas.
Su situación se agravó hace algunos meses, cuando atravesó una cadena de problemas de salud y sociales que lo dejaron sin margen. Según contó, todo comenzó con una internación por complicaciones en la vejiga. “No estaba funcionando bien”, recordó. A eso se sumó la rotura de las baterías de su silla de ruedas, un elemento esencial para su movilidad.
En paralelo, Fernando alquilaba una habitación, pero tras esa sucesión de dificultades, le pidieron que se fuera. “No tenía dónde ir a vivir, estaba con todo ese problema”, relató. Sin respuestas a tiempo desde el sistema de salud y con demoras en la provisión de su medicación, terminó mudándose al único lugar que pudo conseguir: un departamento pequeño y poco accesible.
El espacio en el que vive hoy no está adaptado a su condición. “Es un lugar demasiado reducido, en el cual yo no me puedo trasladar ni moverme bien por adentro, ni tener un acceso adecuado al baño ni a la habitación”, explicó. En ese contexto, necesita asistencia permanente para realizar tareas básicas. “Cuestiones de necesidad básica”, resumió.
Frente a este escenario, Fernando decidió recurrir a lo que sabe hacer desde siempre: crear arte. En los últimos días comenzó a ofrecer a la venta sus cuadros, retratos, grabados e impresiones como una forma de generar ingresos para cubrir gastos cotidianos y vinculados a su tratamiento.
“Se viralizó que yo estaba ofreciendo a la venta mis pinturas”, contó. Además de las obras originales, también realiza impresiones en papel. “Es por el tema de los costos, por si la gente no tiene para pagar el cuadro en sí y puede comprar una representación de esas obras”, explicó.
Su producción artística tiene una identidad propia. Fernando define su estilo como una búsqueda ligada a la representación y a la imaginación, lejos de lo prolijo o perfectamente delineado. “Trabajo más a través de manchas, no tanto con una factura lisa. La unión de esas manchas es lo que termina mostrando lo que quiero decir”, describió.
En muchas de sus obras aparece también su experiencia personal. “Hay representaciones de mi día a día, de lo que me pasa, de lo que me atraviesa como persona con una discapacidad”, señaló.
Además, adelantó que este viernes 23 participará en un stand junto a la Asociación de Esclerosis Múltiple, en el marco de la Vuelta a San Juan, donde expondrá y venderá sus trabajos para quienes quieran acercarse y conocer su arte de primera mano.
Quienes deseen colaborar o contactarse con Fernando pueden hacerlo a través del alias fer.ramos28 o comunicarse al 2645728084. Cada aporte, cada obra vendida, representa un paso más para sostener su tratamiento y su vida cotidiana.