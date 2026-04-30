La Armada argentina despliega su flota en ejercicios con fuerzas estadounidenses

El despliegue alcanzó su punto máximo frente a las costas de Necochea, con la incorporación del destructor ARA “Sarandí”, la corbeta ARA “Robinson” y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”.

Uno de los momentos destacados fue el simulacro de “Visita, Registro y Captura” entre un patrullero argentino y el destructor estadounidense, actividad que refleja la continuidad de ejercicios bilaterales históricos como el denominado “Gringo-Gaucho”.

Embed - Armada Argentina on Instagram: "Passex 2026: se realizó un ejercicio de photoex Unidades de la Armada Argentina y de la US Navy efectivizaron ejercitaciones tácticas." View this post on Instagram

El Contraalmirante Pablo Germán Basso, Comandante de la Flota de Mar, expresó, a bordo del ARA “La Argentina”, que este encuentro permite elevar los estándares profesionales de la Fuerza, sobre todo en tácticas de defensa antiaérea y navegación compleja.

La jornada finaliza este jueves frente a Mar del Plata con una demostración aérea protagonizada por helicópteros MH-60 Seahawk y una visita de autoridades argentinas al portaaviones estadounidense.

Desde la Armada destacan que, más allá del entrenamiento técnico, la presencia de buques modernos y el intercambio doctrinal con potencias mundiales contribuyen a consolidar la soberanía argentina en una región estratégica que abarca el Atlántico Sur y la Antártida.