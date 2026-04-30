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La Armada argentina despliega su flota en ejercicios con fuerzas estadounidenses

En un despliegue conjunto en el Atlántico Sur, la Armada argentina y la Marina de EE.UU. realizan maniobras tácticas para fortalecer la defensa aérea y la soberanía argentina.

El destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales” zarparon desde la Base Naval Puerto Belgrano para sumarse a la flota del portaaviones nuclear USS "Nimitz" (CVN-68) y al destructor USS “Gridley”, en el marco del ejercicio internacional Passex 2026. Esta operación naval se lleva a cabo en las aguas del Atlántico Sur.

Autorizado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 264/2026, el ejercicio busca mejorar la interoperabilidad entre la Armada argentina y la Marina de los Estados Unidos, además de optimizar el entrenamiento de las tripulaciones locales en maniobras complejas.

Las primeras acciones del operativo comenzaron el martes cerca de Trelew, con formaciones tácticas y vuelos de exploración realizados por aviones P3C Orion. También se llevó a cabo un simulacro de defensa aérea en el que se simularon ataques con aviones de combate F-18 contra la formación naval conjunta.

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El despliegue alcanzó su punto máximo frente a las costas de Necochea, con la incorporación del destructor ARA “Sarandí”, la corbeta ARA “Robinson” y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”.

Uno de los momentos destacados fue el simulacro de “Visita, Registro y Captura” entre un patrullero argentino y el destructor estadounidense, actividad que refleja la continuidad de ejercicios bilaterales históricos como el denominado “Gringo-Gaucho”.

Embed - Armada Argentina on Instagram: "Passex 2026: se realizó un ejercicio de photoex Unidades de la Armada Argentina y de la US Navy efectivizaron ejercitaciones tácticas."
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El Contraalmirante Pablo Germán Basso, Comandante de la Flota de Mar, expresó, a bordo del ARA “La Argentina”, que este encuentro permite elevar los estándares profesionales de la Fuerza, sobre todo en tácticas de defensa antiaérea y navegación compleja.

La jornada finaliza este jueves frente a Mar del Plata con una demostración aérea protagonizada por helicópteros MH-60 Seahawk y una visita de autoridades argentinas al portaaviones estadounidense.

Desde la Armada destacan que, más allá del entrenamiento técnico, la presencia de buques modernos y el intercambio doctrinal con potencias mundiales contribuyen a consolidar la soberanía argentina en una región estratégica que abarca el Atlántico Sur y la Antártida.

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