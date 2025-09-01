Internado en grave estado, Fernando recibió finalmente la visita de su padre

Incluso colaboraron en amoblar su departamento con heladera, anafe, pava eléctrica, mesas y sillas, ya que Fernando había expresado que sus padres lo habían “desatendido desde hace años, no solo económicamente sino también afectivamente”.

El Hospital Rawson emitió un comunicado solicitando con urgencia la presencia de sus familiares. Finalmente, este lunes su padre y su hermana se hicieron presentes para asumir la situación. Sus compañeros y docentes reconocieron que aunque no sabían si podían confiar plenamente en ellos, “es su familia y deben hacerse cargo de Fernando”.

Actualmente, Fernando sigue internado con una infección renal, mientras continúa recibiendo asistencia médica y el apoyo de quienes lo acompañaron hasta la llegada de sus familiares.