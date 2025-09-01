"
Internado en grave estado, Fernando recibió finalmente la visita de su padre

Fernando Ramos Santamaría, de 29 años y con esclerosis múltiple avanzada, estaba siendo cuidado por amigos y docentes; su padre y hermana se hicieron presentes tras el llamado del Hospital Rawson.

Fernando Ramos Santamaría, estudiante avanzado de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), continúa internado en el Hospital Rawson debido a complicaciones de su esclerosis múltiple en estado avanzado. Tras permanecer en el área de urgencias, fue trasladado al Servicio de Clínica Médica.

Durante las últimas semanas, Fernando había sido asistido principalmente por sus amigos, compañeros de carrera y docentes. Según contó Ana Giménez, directora del Departamento de Artes Visuales, “pudo cursar hasta hace pocos meses con dificultad, pero con muchísima voluntad”.

El joven de 29 años fue internado de gravedad el 21 de agosto pasado a raíz de una complicación de su enfermedad, y durante esos días su entorno organizó turnos para cuidarlo, ayudando con la contratación de cuidadores, compra de alimentos, elementos de higiene, pañales y otros insumos básicos.

Incluso colaboraron en amoblar su departamento con heladera, anafe, pava eléctrica, mesas y sillas, ya que Fernando había expresado que sus padres lo habían “desatendido desde hace años, no solo económicamente sino también afectivamente”.

El Hospital Rawson emitió un comunicado solicitando con urgencia la presencia de sus familiares. Finalmente, este lunes su padre y su hermana se hicieron presentes para asumir la situación. Sus compañeros y docentes reconocieron que aunque no sabían si podían confiar plenamente en ellos, “es su familia y deben hacerse cargo de Fernando”.

Actualmente, Fernando sigue internado con una infección renal, mientras continúa recibiendo asistencia médica y el apoyo de quienes lo acompañaron hasta la llegada de sus familiares.

