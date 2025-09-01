Fernando Ramos Santamaría, estudiante avanzado de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), continúa internado en el Hospital Rawson debido a complicaciones de su esclerosis múltiple en estado avanzado. Tras permanecer en el área de urgencias, fue trasladado al Servicio de Clínica Médica.
Internado en grave estado, Fernando recibió finalmente la visita de su padre
Fernando Ramos Santamaría, de 29 años y con esclerosis múltiple avanzada, estaba siendo cuidado por amigos y docentes; su padre y hermana se hicieron presentes tras el llamado del Hospital Rawson.