Pidieron recusar a un juez por hablar de una causa fuera de la audiencia

El planteo por escrito de la remoción fue presentado ante el propio juez López Martí y este evaluará si da o no lugar a la recusación. En el caso de que considere que no es pertinente, el magistrado deberá hacer una contestación negando lo que alega la defensa y remitiendo las actuaciones al Tribunal de Impugnación para que decida si está bien o no apartarlo de la causa.