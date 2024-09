Personal judicial tendrá pago adicional por zonas

La Corte de Justicia, encabezada por su Presidente Dr. Marcelo Jorge Lima, junto a la ministra Dra. Adriana García Nieto y los ministros Dr. Daniel Olivares Yapur y Dr. Guillermo Horacio De Sanctis, y la Jueza de Cámara, Dra. María Silvina Rosso, mediante el Acuerdo General Nº 82/2024, acordó “crear a partir del 1 de septiembre de 2024 el adicional particular Zona I, Zona II y Zona III, de carácter no remunerativo, no bonificable, con alcance y aplicación al personal que preste servicios en forma presencial y mientras dicha condición se mantenga, en los departamentos de Angaco, Albardón, Calingasta, Caucete, Jáchal, 9 de Julio, Pocito, Valle Fértil, Iglesia, 25 de Mayo, Sarmiento, San Martín, Ullum, Zonda”.