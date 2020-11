PCR de Covid -19 cayeron a 350 por día: la nueva estrategia

Desde que se declaró la circulación viral en San Juan, comenzó a plantearse una nueva estrategia para la detección de casos sospechosos y contactos estrechos de las personas infectadas. De ahí, la nueva modalidad de testeos masivos en 19 centros de salud.

Se dejaron de lado los test rápidos de anticuerpos y se pasó a los hisopados diarios a las personas que presentaban síntomas. Esto disparó los números de las PCR diarias a 1.600 en algunos casos. Esta nueva estrategia provocó una congestión en el sistema de trabajo del laboratorio, que solo admitía 800 pruebas por día.

Hicieron 1.300 PCR diarias

El retraso de los resultados, teniendo en cuenta que existía un mecanismo complejo desde que estaba lista la prueba hasta que llegaba al paciente, obligó a pensar en acelerar los procesos.

En ese momento, la Provincia decidió adquirir cerca de 30.000 test antígenos rápidos, que arrojan los mismos resultados que las PCR, pero en pacientes con síntomas de Covid -19.

Hasta el momento, desde la nueva implementación estratégica, se han realizado cerca de 8.000 test antígenos, según manifestaron desde Salud Pública a sanjuan8.com.

Los antígenos se realizan de manera rápida, cuyo resultado del hisopado está en minutos. Se efectúan al rededor de 120 por día en algunos centros de testeos como en el Estadio Aldo Cantoni. Al tener este resultado en muy poquito tiempo, los estudios PCR se han reducido a un grupo de personas específicas, tal como ocurrió al comienzo.

Ahora, las PCR se reservan para pacientes sintomáticos, con comorbilidades, personas internadas y personal esencial. El estudio de la PCR es considerado de alta especificidad y poco rango de error, es por eso que está reservado para situaciones graves y extremadamente necesarias.

El caso de los pacientes sospechosos también cambió. Ahora toda la población es considerada sospechosa, por eso no hay registro de ellos. También, al estar al día los estudios de PCR por la agilidad que logró recuperar, debido a la nueva estrategia, no quedan casos por resolver. Por otro lado se consideró que esta altura de la pandemia, los casos sospechosos no aportan datos relevantes a la investigación epidemiológica.

Mientras continúe la nueva estrategia sintomática, se espera que los estudios PCR se mantengan entre 300 y 350 por día. En el caso de realizarse PCR o test antígenos hay que cumplir con el aislamiento de 14 días.