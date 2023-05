La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró hoy que “pese a que manosearon las reglas y ensuciaron la cancha, no tengo dudas que vamos a terminar con 20 años de kirchnerismo en San Juan”.

Palabra seguida, y en referencia a la difícil situación económica del país, contestó: “La economía está devastada, la inflación es un robo cotidiano y diario al bolsillo de los trabajadores, de los informales y los formales, de absolutamente todos. La emisión para cubrir el déficit de un estado que cada vez es más grande es un flagelo que hay que cortar en seco. Siguen emitiendo porque el dinero no les alcanza. El kirchnerismo sigue metiendo ñoquis por todos lados”, subrayó.

Bullrich, llegó a la ciudad cuyana con Damián Arabia, armador político para el interior del país, y -además- estuvo acompañada por los precandidatos a gobernadores Marcelo Orrego, Eduardo Cáceres, Marcelo Arancibia y Sergio Vallejos; las precandidatas a intendentas por la capital Susana Laciar y Maria Belén Varela; la candidata a intendenta de Rawson, Verónica Benedetto; Enrique Thomas, coordinador regional de campaña; y la dirigente local Eugenia Raverta.

Respecto a la inflación y la situación económica, puntualizó: “Estamos tristes y angustiados con esa situación pero sabemos que nosotros le ofrecemos a los argentinos las decisiones que hay que tomar: equilibrio fiscal y visión a favor de la producción y la exportación. Ese es el camino para crear empleo y posibilidades”.

“Creemos que la inflación se baja de una forma muy concreta, no hay que tener déficit para no tener que imprimir dinero. El kirchnerismo imprime dinero porque no les alcanza para pagar un estado que ha crecido en los últimos un cien por ciento en los últimos 20 años sin tener mejores servicios para la sociedad. Se volvió una burocracia tomada por los partidos políticos o por quienes están en el poder”, definió.

En su agenda sanjuanina, Bullrich visitó la histórica y con más de 60 años de trayectoria Calera San Juan, una empresa minera ubicada en el departamento Sarmiento y que se dedica a la fabricación de cales y productor derivados; además, recorrió la ciudad capital donde conversó con jubilados, comerciante y vecinos; y recorrió la localidad de Rawson: “Lo federal se demuestra con hechos, no con palabras. Y así lo entendemos con todo este equipo con el que ya llevamos tres vueltas completas al país”, graficó.

“San Juan no necesita una economía intrincada, complicada, como lo que está sucediendo hoy en nuestro país donde el kirchnerismo espanta inversiones y Argentina necesita todo lo contrario: que se facilite la entrada de capitales, que exista una ley de protección de inversiones. Necesitamos herramientas que nos permitan desarrollar con tranquilidad jurídica y estabilidad económica y no tengo dudas que a eso lo vamos a conseguir cuando seamos gobierno a partir del 10 de diciembre”, remarcó la precandidata a presidente y añadió -respecto a los cierres en la actividad minera- que esto ocurren por el “descalabro económico” y “no porque se haya agotado el mineral”.

Por último y sobre los planes sociales, Bullrich adelantó que “iremos hablando con gobernadores. Nosotros queremos que lo principal sea el trabajo, no el plan. De acuerdo a la complejidad de cada escenario se tomará le decisión pertinente. Hay que tener una visión clara, federal, y hacer que el plan se convierta en un seguro de desempleo siempre manteniendo diálogo con gobernadores e intendentes”.