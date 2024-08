Es importante tener en consideración que el beneficio es individual e intransferible. Esto quiere decir que, sólo los estudiantes de los niveles inicial, primerio, secundario, terciario y universitario, y los docentes en actividad que hayan sido acreditados como tales (es decir, que hayan aparecido en las nóminas de la educación privada y pública) podrán gozar del beneficio.

En caso de que, en el lapso de una semana, el usuario no reciba el mail de aprobación y no vea acreditado el beneficio en la tarjeta (luego de haber pasado por una TAS o de haber activado la tarjeta en un celular con NFC) podrás enviar un mail a [email protected] para informar tu situación particular.