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Qué pasará con las faltas en las escuelas por el paro de colectivos este jueves

Mientras continúa el paro de colectivos este jueves 8 de octubre, desde Educación confirmaron a este diario, que se mantendrá el mismo criterio para justificar las inasistencias. Mañana habrá una nueva reunión entre las partes.

La continuidad del paro de colectivos para este jueves 8 de octubre vuelve a poner el foco en las escuelas de San Juan y, particularmente, en qué ocurrirá con las faltas de alumnos, docentes y personal administrativo que no puedan llegar a los establecimientos por la falta de transporte público.

Según pudo confirmar sanjuan8, el criterio seguirá siendo el mismo que se viene aplicando frente a la medida de fuerza.

Esto significa que los directivos de las escuelas, tanto de gestión pública como privada, deberán justificar la inasistencia de aquellas personas que realmente llegan habitualmente a la escuela en colectivo y que, debido al paro, no puedan trasladarse.

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La disposición alcanza tanto a docentes y alumnos como al personal administrativo, aunque la justificación estará vinculada concretamente con la imposibilidad de utilizar el transporte público para llegar al establecimiento.

Mientras tanto, durante el horario de la mañana está prevista una nueva reunión entre las partes para volver a negociar el conflicto por el transporte, por lo que desde Educación anticiparon que podría haber novedades y una actualización del criterio en función de lo que ocurra durante ese encuentro.

Por ahora, sin embargo, la indicación confirmada para este jueves es mantener el mismo criterio respecto de las inasistencias.

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