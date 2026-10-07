Qué pasará con las faltas en las escuelas por el paro de colectivos este jueves

La disposición alcanza tanto a docentes y alumnos como al personal administrativo, aunque la justificación estará vinculada concretamente con la imposibilidad de utilizar el transporte público para llegar al establecimiento.

Mientras tanto, durante el horario de la mañana está prevista una nueva reunión entre las partes para volver a negociar el conflicto por el transporte, por lo que desde Educación anticiparon que podría haber novedades y una actualización del criterio en función de lo que ocurra durante ese encuentro.

Por ahora, sin embargo, la indicación confirmada para este jueves es mantener el mismo criterio respecto de las inasistencias.