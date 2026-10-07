La continuidad del paro de colectivos para este jueves 8 de octubre vuelve a poner el foco en las escuelas de San Juan y, particularmente, en qué ocurrirá con las faltas de alumnos, docentes y personal administrativo que no puedan llegar a los establecimientos por la falta de transporte público.
Qué pasará con las faltas en las escuelas por el paro de colectivos este jueves
Mientras continúa el paro de colectivos este jueves 8 de octubre, desde Educación confirmaron a este diario, que se mantendrá el mismo criterio para justificar las inasistencias. Mañana habrá una nueva reunión entre las partes.