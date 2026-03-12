Martín desmintió rumores sobre adelantar las elecciones en San Juan

El vicegobernador incluso apeló a su contacto permanente con el gobernador Marcelo Orrego para despejar cualquier especulación. “Yo hablo con el gobernador casi todos los días y no hay nada concreto”, remarcó, descartando que exista por ahora un análisis formal dentro del Ejecutivo provincial.

Si bien recordó que las provincias tienen autonomía para definir su calendario electoral, insistió en que el Gobierno sanjuanino no tiene intenciones de precipitar decisiones. “No nos tenemos que adelantar. A la gente hay que hacérselo fácil, tiene que ir a votar lo menos posible”, sostuvo.

En ese punto vinculó la discusión con la reforma electoral impulsada por el oficialismo. Según explicó, el proyecto enviado por Orrego a la Legislatura apunta justamente a ordenar el sistema para evitar múltiples convocatorias a las urnas.

“El proyecto que envió el gobernador es para que la gente vote una sola vez”, explicó Martín. La idea, agregó, es que las internas partidarias se resuelvan dentro de cada espacio político para que el ciudadano participe únicamente en la elección general.

Apertura de sesiones y escenario económico

Durante la misma jornada, el vicegobernador participó de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Capital y destacó la importancia institucional de estos actos. “Es fundamental participar en estas aperturas para entender lo realizado y las proyecciones; ayer fue en Rivadavia y hoy en Capital”, señaló.

También adelantó que desde el Gobierno provincial siguen de cerca los anuncios de la intendenta capitalina. “Estamos atentos a los anuncios que Susana Laciar realizará para mejorar la vida de los capitalinos”, afirmó.

En ese contexto, Martín también se refirió al complejo panorama económico que atraviesa el país y su impacto en las provincias y municipios. “Estamos atravesando la crisis más grande de la historia del país”, sostuvo, al referirse a la caída de ingresos y las dificultades financieras que enfrentan las administraciones públicas.

Frente a ese escenario, remarcó la necesidad de atraer inversiones que permitan generar empleo. “San Juan busca mostrar sus fortalezas para captar inversiones que generen trabajo, pero la Argentina debe ofrecer estabilidad y confianza”, explicó.

El conflicto con los docentes

Por último, el vicegobernador habló sobre la negociación salarial con los docentes y aseguró que el Gobierno provincial mantiene abierta la instancia de diálogo. “Respetamos profundamente a los docentes. El gobierno provincial hizo la mejor oferta salarial posible en este contexto, incluso por encima de la inflación”, indicó.

Martín advirtió que mejorar esa propuesta podría comprometer las finanzas futuras de la provincia, aunque remarcó que las conversaciones continúan. “Hay que seguir conversando para alcanzar un acuerdo que supere esta situación”, concluyó.