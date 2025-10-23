Palpitando la FNS: comenzaron los ensayos del show artístico

El equipo, encabezado por la directora artística Belén Montilla, junto a los coordinadores coreográficos Cristian González y María Julia De Nardi, recibió a los bailarines y artistas que darán vida a la historia que se representará sobre el escenario del Velódromo Vicente Chancay, este 20, 21 y 22 de noviembre.

Durante la jornada, los responsables del montaje explicaron la estructura del show, las coreografías y la puesta en escena. Con emoción y compromiso, los artistas seleccionados comenzaron a interiorizarse en el guion y la propuesta visual que busca reflejar la identidad, la historia y el orgullo provincial a través del lema “San Juan, mi tierra querida”.