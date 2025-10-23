Palpitando la FNS: comenzaron los ensayos del show artístico

Montilla destacó la importancia de este proceso creativo y alentó al elenco a demostrar el talento de cada uno, porque es una oportunidad única para representar a San Juan en su fiesta más importante.
El primer ensayo contó además con la presencia del secretario de Cultura, Eduardo Varela, el guionista Nicolás Rodríguez, la productora general del Velódromo, Florencia Poblete, junto a todo el equipo de producción.
Este año, el espectáculo del Velódromo se destacará por contar con más de 300 artistas en escena, lo que refleja la diversidad del talento sanjuanino. Bailarines, músicos y actores darán vida a una propuesta integral que combina distintas disciplinas artísticas en un mismo escenario. Además, el show “San Juan, mi tierra querida” podrá disfrutarse de manera gratuita desde las 21, con la entrada al predio ferial.