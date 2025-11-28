Fin de semana deportivo en San Juan: la agenda completa

La Secretaría de Deportes tendrá sus propios cierres de año. El programa Iniciación Deportiva, destinado al deporte federado, se llevará a cabo el sábado 29 en el CEF N°20 “La Granja”, mientras que Activate, de Deporte en la Comunidad, cerrará el domingo en el estadio Aldo Cantoni.

Uno de los platos fuertes será el arribo del South American Rally Race (SARR) 2025, que llegará desde Tinogasta y montará su vivac en el Centro de Convenciones, frente al Parque de Mayo. La competencia reunirá motos, cuatriciclos, camionetas y UTV.

En cuanto al ciclismo, la Federación Ciclista Sanjuanina celebrará la 53ª edición de la Clásica Doble Chepes, con cuatro etapas y más de 400 kilómetros. La última largará el domingo en Vallecito y finalizará en la plaza de Caucete. El ciclismo de Libres y Máster también tendrá acción con la Clásica San Ceferino el sábado.

El bicicross tendrá su Copa Navidad 2025 en Rawson, mientras que el kayak disputará el Regional Cuyano Creek y la segunda fecha del Argentino de freestyle en el Dique de Ullúm. El motocross, por su parte, recibirá una nueva fecha del Campeonato Argentino en MX Park de Santa Lucía.

El fin de semana también incluirá propuestas recreativas como la Zumbatón en la Plaza Departamental de Santa Lucía, junto con definiciones deportivas en múltiples disciplinas. El básquet femenino y masculino encarará finales y semifinales del Torneo Clausura; el hockey sobre césped tendrá semifinales y finales provinciales; y el hockey sobre patines jugará partidos clave por la Serie A1 tanto en la rama masculina como femenina.

En el fútbol, se disputará la última fecha de la primera ronda del Regional Federal Amateur, con cinco partidos de equipos sanjuaninos entre sábado y domingo. Además, la Liga Sanjuanina definirá el segundo ascenso a Primera División 2026 con el duelo entre Villa Hipódromo y Defensores de Argentinos en la cancha de Peñarol.