Anuncian tormentas severas para cinco departamentos de San Juan

Recomendaciones para el hogar

Las autoridades difundieron una serie de medidas preventivas para mitigar riesgos. Entre ellas, revisar el estado de techos, bajadas de agua y desagües; retirar objetos que puedan ser arrastrados por la lluvia; y mantener productos tóxicos en resguardo. También se recomienda higienizar la vivienda con una taza de lavandina por cada 15 litros de agua, usar calzado aislante, desenchufar artefactos eléctricos y no sacar la basura.

Protección Civil aconsejó además asegurar puertas y ventanas, resguardar a las mascotas y evitar la circulación innecesaria. En caso de permanecer en casa, se recomienda tener listo un kit familiar de emergencia con botiquín básico, linterna, radio, documentación, abrigo, agua mineral y alimentos enlatados.

Cómo actuar en la vía pública

Frente a precipitaciones intensas, se solicita no transitar por calles inundadas y buscar resguardo inmediato. En vehículos, circular con luces bajas, mantener la distancia y reducir la velocidad.

Las autoridades insistieron en no obstruir acequias ni bocas de alcantarillas, lavarse las manos al manipular alimentos y consumir únicamente agua hervida o embotellada. En caso de heridas, deben ser lavadas con agua limpia y jabón, evitando medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.

Qué hacer durante una caída de granizo

Ante la posibilidad de granizo en la zona Este, la recomendación principal es permanecer a resguardo. La Dirección recordó que los golpes del fenómeno pueden generar nerviosismo en niños, adultos mayores y mascotas, por lo que se sugiere mantener la calma.

Una vez que finalice la tormenta, se deben revisar techos, cañerías y ventanas para detectar daños. Si representan riesgo, es necesario comunicarse con los organismos oficiales.

Si estás conduciendo durante el granizo

Quienes circulen en vehículo deben mantener la calma frente al ruido del impacto sobre carrocería y cristales. Se recomienda no detenerse, pero sí disminuir la velocidad debido a la pérdida de adherencia. Los parabrisas pueden dañarse, aunque su diseño laminado evita el ingreso de fragmentos.

Dado que el granizo suele concentrarse en áreas específicas, lo más seguro es continuar la marcha con precaución hasta salir de la zona afectada.